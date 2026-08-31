ΑΕΚ: Ο τρόπος που «πέταξε» δύο βαθμούς, πρέπει να της γίνει μάθημα

Η εικόνα του αγώνα δεν επιτρέπει στην ΑΕΚ να πει ότι αδικείται από το 1-1, ούτε θα ήταν λογικό να ψάξει δικαιολογίες για ένα αποτέλεσμα που βάσει της συνολικής παρουσίας των δύο ομάδων μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο.

Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ «πέταξε» δύο βαθμούς κι ο τρόπος με τον οποίο τους πέταξε είναι αυτός που ενοχλεί περισσότερο. Γιατί όταν φτάνεις στο 97' έχοντας το προβάδισμα, πρέπει να πάρεις το «τρίποντο».

Δεν είναι παράλογο να στραβώσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ερχόταν από μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, από ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και πίεσης απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, και βρέθηκε στη Λεωφόρο, μεταξύ συγγενών και φίλων, σε έναν αγωνιστικό χώρο που δεν βοηθούσε καθόλου το ποδόσφαιρο. Επίσης, υπάρχουν βραδιές που μια ομάδα δεν θα πιάσει τα στάνταρ της, αλλά το ζήτημα στην αναμέτρηση του «Απ. Νικολαΐδης» δεν είναι ότι η ΑΕΚ δεν έπαιξε καλά.

Το πρόβλημα είναι τι έκανε από τη στιγμή που κατάφερε να προηγηθεί, εκεί όπου το παιχνίδι μπορούσε να πάει με πολλούς τρόπους, αλλά η «Ένωση» όφειλε να το φέρει στο σημείο που ήθελε. Χρειαζόταν κι έπρεπε να διαχειριστεί σωστά το προβάδισμά της, να ελέγξει το παιχνίδι και να μην επιτρέψει στην Κηφισιά να μείνει «ζωντανή» μέχρι το τέλος.

Η διαχείριση των τελευταίων λεπτών, πριν από το γκολ της ισοφάρισης, έβγαλε αφέλεια κι αυτό είναι που ενοχλεί περισσότερο, γιατί η ΑΕΚ δεν είναι μια αφελής ομάδα και δεν γίνεται να συμπεριφέρεται ως τέτοια σε ένα σημείο που το παιχνίδι ουσιαστικά της ζητά να προστατεύσει το αποτέλεσμα.

Από την μια, απευθείας εκτέλεση φάουλ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην αντίπαλο για μια τελευταία ευκαιρία, στην οποία, μάλιστα, υπάρχει και μια… χαλαρή αντιμετώπιση στο μαρκάρισμα του αντιπάλου από τους παίκτες του Νίκολιτς. Από τη άλλη, ο Φωτιάς που αγνοεί τον κανονισμό και δεν ήξερε ότι ο Ζίνι έπρεπε να μπει μετά τον τραυματισμό του, καθώς ο αντίπαλος του πήρε κάρτα. Ε, δεν ήθελε και πολύ…

Με παιχνίδια κάθε λίγες ημέρες, με διαφορετικούς αντιπάλους, με πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League, η κατάσταση είναι αυτή κι η ΑΕΚ επιβάλλεται να δείξει καλύτερο πρόσωπο για να καταφέρει να ανταποκριθεί σε μια τόσο απαιτητική σεζόν.

ΥΓ. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, πάντως, μπορεί να βγει σε καλό στο τέλος, γιατί έρχεται νωρίς και τονίζει κάποιες αδυναμίες. Αδυναμίες που ίσως θα έπρεπε να κάνουν τους «κιτρινόμαυρους» να αναθεωρήσουν κάποια πράγματα, όσον αφορά στον σχεδιασμό.