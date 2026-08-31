Ελλάδα – Ισπανία: «Τελικός» στο Telekom Center Athens για την Εθνική μας

Τρεις συνεχόμενες ήττες μετρά η Εθνική μας ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA. Στα «παράθυρα» τέλος Αυγούστου, ήδη άρχισε με αποτυχία κόντρα στην Ουκρανία, παίζοντας στη Ρίγα της Λετονίας. Κατά συνέπεια, το ματς με την Ισπανία είναι… χωρίς αύριο.

Στο Telekom Center Athens που θα είναι κατάμεστο από Έλληνες φιλάθλους, η Εθνική ψάχνει τη νίκη που θα την κρατήσει «ζωντανή» στο κυνήγι της ανατροπής. Σε έναν όμιλο που έχει γίνει… ροντέο, καθώς πέρα από τη δική μας ήττα, υπήρξε και η αποτυχία της Ισπανίας να νικήσει εντός έδρας την Πορτογαλία.

Η «φούρια ρόχα» έχει επιπλέον κίνητρο μετά το δικό της αποτέλεσμα, καθώς ακόμη κι αν είναι στην κορυφή, δεν θέλει να βάλει τον εαυτό της σε μπελάδες. Ειδικά απέναντι σε μια απειλή όπως η Ελλάδα, την οποία ξέρουν όλοι πως δεν γίνεται να… ξεγράφουν.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, θέλουν να πάρουν ώθηση από τη δύναμη της έδρας και να αλλάξουν την ψυχολογία τους. Νικώντας ένα απ’ τα σημαντικότερα παιχνίδια της δεύτερης φάσης των προκριματικών της FIBA.

Το σπουδαίο ματς θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η βαθμολογία του ομίλου της Ελλάδας:

GROUP I

Ισπανία 5-2

Ουκρανία 5-2

Μαυροβούνιο 4-3

Πορτογαλία 4-3

Γεωργία 4-3

ΕΛΛΑΔΑ 3-4