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Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μαμαρντασβίλι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει την περίπτωση του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι και θέλει να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια του Γεωργιανού για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Λίβερπουλ.

Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μαμαρντασβίλι
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Σε αναζήτηση ενός τερματοφύλακα που θα ανεβάσει επίπεδο την εστία της βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, η Νότιγχαμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 25χρονου Γεωργιανού και θέλει να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του. Ο Μαμαρντασβίλι φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Λίβερπουλ, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από τον Άλισον στην ιεραρχία.

Η Λίβερπουλ απέκτησε τον Μαμαρντασβίλι το καλοκαίρι του 2024 από τη Βαλένθια. Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει μόλις 10 συμμετοχές στην Premier League με τους «κόκκινους», με τον μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεών του να έρχεται την περασμένη σεζόν, όταν πήρε θέση βασικού λόγω τραυματισμού του Άλισον.

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