Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη Super League
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (31/08, 19:30) στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη 2η αγωνιστική της Super League – Σε ποιο κανάλι θα δείτε την αναμέτρηση.
Στη μάχη της Super League μπαίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2 HD.
Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.
Η 2η αγωνιστική της Super League
Σάββατο (29/8)
Κυριακή (30/8)
Δευτέρα (31/8)
19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Novasports2HD