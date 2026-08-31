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Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (31/08, 19:30) στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη 2η αγωνιστική της Super League – Σε ποιο κανάλι θα δείτε την αναμέτρηση.

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του «τριφυλλιού» στη Super League
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Στη μάχη της Super League μπαίνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2 HD.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η 2η αγωνιστική της Super League

Σάββατο (29/8)

Κυριακή (30/8)

Δευτέρα (31/8)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Novasports2HD

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