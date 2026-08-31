Κουλούρης: «Μίλησα με κορυφαίο σύλλογο στην Ελλάδα»

Ο Ευθύμης Κουλούρης προτού πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία, είχε συζητήσεις με κορυφαία ομάδα της χώρας μας.

Κουλούρης: «Μίλησα με κορυφαίο σύλλογο στην Ελλάδα»
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Τη φανέλα της Βιετσίτσα Κρακοβίας θα φοράει για την νέα σεζόν ο Ευθύμης Κουλούρης, μετά το εξαιρετικό του πέρασμα από την Αλ-Ουλά, όπου είχε 22 γκολ σε 35 εμφανίσεις.

Ο Έλληνας παίκτης αποφάσισε να μετακομίσει στην Πολωνία, παίρνοντας ένα πολύ καλό συμβόλαιο και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε το γεγονός πως προτού πάρει την οριστική του απόφαση είχε συζητήσεις με μεγάλο ελληνικό σύλλογο.

«Μίλησα αρκετά με έναν κορυφαίο σύλλογο στην Ελλάδα. Υπήρξαν επίσης προτάσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και αρκετούς συλλόγους στην Ευρώπη.

Υπήρξαν συζητήσεις και με ομάδες του MLS, αλλά δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε τελική συμφωνία», ανέφερε ο Έλληνας φορ σε συνέντευξή του στο Sportowy Channel.

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