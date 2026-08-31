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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντε Ρουν

Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρτεν Ντε Ρουν από την Αταλάντα, με τον 35χρονο Ολλανδό να υπογράφει στους «τζιαλορόσι» έναντι ενός εκατ. ευρώ.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντε Ρουν
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Ο έμπειρος αμυντικός χαφ παραμένει στο ιταλικό πρωτάθλημα, αλλάζοντας φανέλα μετά από την πολυετή παρουσία του στην Αταλάντα.

Η Ρόμα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι απέκτησε τον πολύπειρο μέσο, ενισχύοντας τη μεσαία της γραμμή. Ο Ντε Ρουν αγωνίστηκε 445 φορές με τη φανέλα της Αταλάντα, έχοντας απολογισμό 23 γκολ και 32 ασίστ, ενώ μετρά και 44 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας.

Πλέον, ο Ντε Ρουν θα τεθεί στη διάθεση του Γκασπερίνι, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στη μεσαία γραμμή της Ρόμα, η οποία αποτελεί αντίπαλο της ΑΕΚ, στη League Phase του Champions League.

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