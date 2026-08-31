Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντε Ρουν

Ο έμπειρος αμυντικός χαφ παραμένει στο ιταλικό πρωτάθλημα, αλλάζοντας φανέλα μετά από την πολυετή παρουσία του στην Αταλάντα.

Η Ρόμα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι απέκτησε τον πολύπειρο μέσο, ενισχύοντας τη μεσαία της γραμμή. Ο Ντε Ρουν αγωνίστηκε 445 φορές με τη φανέλα της Αταλάντα, έχοντας απολογισμό 23 γκολ και 32 ασίστ, ενώ μετρά και 44 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας.

Πλέον, ο Ντε Ρουν θα τεθεί στη διάθεση του Γκασπερίνι, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στη μεσαία γραμμή της Ρόμα, η οποία αποτελεί αντίπαλο της ΑΕΚ, στη League Phase του Champions League.