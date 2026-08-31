ΕΟΚ για Παπανικολάου: «Ενοχλήσεις στο γόνατο τον αφήνουν εκτός»

Έναν ακόμα «πονοκέφαλο» έχει να διαχειριστεί ο Βασίλης Σπανούλης, στον αποψινό αγώνα με την Ισπανία, καθώς ένα πρόβλημα τραυματισμού της τελευταίας στιγμής άφησε εκτός αποστολής τον Κώστα Παπανικολάου.

Η ΕΟΚ μάλιστα εξέδωσε σχετική ανακοίνωση:

“Ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου δε θα δώσει το “παρών” στην αποψινή (19.00) αναμέτρηση με την Ισπανία στο Telecom Center Athens.

Στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός 12άδας, στην οποία επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Αναλυτικά οι 12 διαθέσιμοι παίκτες για σήμερα είναι οι, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ ΝτόρσεΪ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας”.