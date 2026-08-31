Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: «Είσαι φοβερός και θα το αποδείξεις ξανά» (vid)

Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων της Ντόρτμουντ, αλλά και των Ελλήνων φιλάθλων επιβεβαιώθηκαν μιας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού.

Η Μπορούσια με VIDEO που ανάρτησε στα social media έστειλε το δικό της μήνυμα στον Έλληνα διεθνή.

«Έχεις αποδείξει ότι είσαι φοβερός και θα το αποδείξεις ξανά! Πάμε, Γιάννη!», ανέφεραν στην ανάρτησή τους οι Γερμανοί.