Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Νίστρουπ για την «πράσινη» ενδεκάδα - Διαθέσιμοι Κάνγκουα και Λούζα

Ο Δανός τεχνικός έχει να διαχειριστεί έξι απουσίες, την ίδια στιγμή που μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά στις υπηρεσίες των Κάγκουα και Λούζα.

Σε σχέση με την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει μία επιπλέον απουσία να διαχειριστεί. Ο Τσιριβέγια αντιμετωπίζει θλάση στο γαστροκνήμιο και, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει εκτός μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Ο Ισπανός μέσος προστέθηκε στο απουσιολόγιο, όπου βρίσκονται ήδη οι τραυματίες Τσάπρας, Παντελίδης και Ίνγκασον, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, αλλά κι ο Ζαρουρί, για τον οποίο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα.

Στον αντίποδα, ο Νίστρουπ μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Κάγκουα, ο οποίος είχε αποκτηθεί εδώ και καιρό, αλλά δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Διαθέσιμος είναι κι ο Λούζα, παρότι βρίσκεται μόλις λίγες ώρες στην Ελλάδα.

Στα θετικά για τον Δανό τεχνικό συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι ο Καλάμπρια, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, είναι σε θέση να αγωνιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επίσης, στην αποστολή βρίσκονται οι Ταμπόρδα και Κοντούρης, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης. «Παρών» είναι κι ο Κυριόπουλος, προσφέροντας μία ακόμη λύση στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Πιθανότερο το 4-4-2 για τον Νίστρουπ

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν είχε στη διάθεσή του αρκετό χρόνο για να δουλέψει πολλά πράγματα στις δύο «καθαρές» προπονήσεις που προηγήθηκαν του αποψινού αγώνα. Παρ' όλα αυτά, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης.

Το 4-4-2 συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να παραμείνει ως σχηματισμός, με αλλαγές ωστόσο να είναι πιθανό να υπάρξουν στο βασικό σχήμα.

Στην άμυνα αναμένονται λιγότερες διαφοροποιήσεις. Οι Πένια, Ντε Φράι, Φαντ Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλος θεωρούνται σχεδόν βέβαιοι, ενώ η θέση του δεξιού μπακ αναμένεται να κριθεί ανάμεσα στον Καλάμπρια και τον Κάτρη.

Στη μεσαία γραμμή, οι Καμαρά, Κοντούρης και Κάνγκουα έχουν τις ίδιες πιθανότητες να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Στη μεσοεπιθετική γραμμή, δίπλα στον Αντίνο, πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει ο Γιάγκουσιτς.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Λιβάι Γκαρσία θα πρέπει να θεωρείται σίγουρος, ενώ για την άλλη θέση θα υπάρξει μάχη ανάμεσα στον Τετέι και τον Ντέσερς.