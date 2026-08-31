Κύπελλο Ελλάδας: Απορρίφθηκε η ένσταση του Αστέρα AKTOR για το ματς με τον Λεβαδειακό

Ο Αστέρας AKTOR είχε καταθέσει ένσταση μετά την ήττα του με 2-0 από τον Λεβαδειακό, αποτέλεσμα που έδωσε στους Βοιωτούς την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα της Τρίπολης προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση, επικαλούμενη πιθανή αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, Μόουζες Ντέιβιντ Κομπνάν. Το ζήτημα που τέθηκε στην ένσταση αφορούσε το αν είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του Κ.Α.Π. για τη συμμετοχή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στην αναμέτρηση.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ωστόσο, αποφάσισε να απορρίψει την ένσταση του Αστέρα AKTOR. Οι Αρκάδες, από την πλευρά τους, αναμένεται να προχωρήσουν σε έφεση κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, απέρριψε την ένσταση της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ASTERAS AKTOR F.C.» για τον αγώνα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό».