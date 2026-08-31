ΑΕΚ: Σπουδαία κίνηση για την Ερασιτεχνική – Ενίσχυση με στέλεχος της Βαλένθια

Ο Μπιστολάκης αναλαμβάνει τη θέση του Συντονιστή Αθλητικών Λειτουργιών, Διεθνών Προγραμμάτων και Εμπορικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οργανωτικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής:

«Η ΑΕΚ συνεχίζει με συνέπεια τον οργανωτικό και αναπτυξιακό της σχεδιασμό, επενδύοντας στη δημιουργία σύγχρονων δομών, στην αξιοποίηση εξειδικευμένων στελεχών και στην περαιτέρω εξωστρέφεια του Αθλητικού Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΚ ανακοινώνει τη δημιουργία της θέσης του Συντονιστή Αθλητικών Λειτουργιών, Διεθνών Προγραμμάτων και Εμπορικής Ανάπτυξης, την οποία αναλαμβάνει ο κ. Σταύρος Μπιστολάκης.

Η δημιουργία της συγκεκριμένης θέσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της οργανωτικής αναβάθμισης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Αθλητικού Οργανισμού, με βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Αθλητικών Τμημάτων, την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και τη δημιουργία νέων εμπορικών και αναπτυξιακών ευκαιριών.

Ο Συντονιστής Αθλητικών Λειτουργιών, Διεθνών Προγραμμάτων και Εμπορικής Ανάπτυξης θα υποστηρίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή στον καθημερινό συντονισμό των αθλητικών λειτουργιών, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διεθνών προγραμμάτων και συνεργασιών, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση εμπορικών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, θα αποτελεί έναν κρίσιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ της Διοίκησης, των Αθλητικών Τμημάτων, των συνεργατών, των χορηγών και των διεθνών οργανισμών, συμβάλλοντας στην ενιαία και αποτελεσματική υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Συλλόγου.

Κεντρική επιδίωξη είναι κάθε εγκεκριμένο έργο και κάθε νέα πρωτοβουλία να μετατρέπεται σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μέσα από σαφή σχεδιασμό, καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένους στόχους και εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Η νέα δομή υπηρετεί τη φιλοσοφία της ΑΕΚ για έναν σύγχρονο, οργανωμένο, εξωστρεφή και οικονομικά βιώσιμο Αθλητικό Οργανισμό, με ισχυρή παρουσία εντός και εκτός Ελλάδας και με δυνατότητα να δημιουργεί διαρκώς νέες προοπτικές για όλα τα Αθλητικά του Τμήματα.

Ο Συντονιστής Αθλητικών Λειτουργιών, Διεθνών Προγραμμάτων και Εμπορικής Ανάπτυξης υπάγεται και αναφέρεται απευθείας στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Σταύρος Μπιστολάκης είναι επαγγελματίας στέλεχος του διεθνούς ποδοσφαίρου, με εμπειρία σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων και αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.

Διαθέτει εμπειρία στους τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και της λειτουργίας ποδοσφαιρικών συλλόγων, συνδυάζοντας τη γνώση του αθλητισμού με την εμπορική και επιχειρησιακή τεχνογνωσία.

Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής Αγωγής και Επιστήμης του Αθλητισμού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διεθνή Αθλητική Διοίκηση από το European Sport Business School της Βαλένθια. Παράλληλα, είναι κάτοχος του διπλώματος UEFA B, ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις στους τομείς του Sports Marketing, του Sports Sponsorship και της Επιχειρηματικότητας.

Κατά το τελευταίο έτος εργαζόταν στη Valencia CF, στον τομέα της Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Λειτουργιών Ποδοσφαίρου!

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, είχε ενεργό ρόλο στην εμπορική ανάπτυξη και δημιουργία εσόδων, στην ανάπτυξη συνεργασιών και χορηγικών προγραμμάτων, στην ψηφιακή ανάπτυξη, στη διοργάνωση διεθνών διοργανώσεων και τουρνουά, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς διεθνείς ομάδες.

Παράλληλα, είχε αρμοδιότητες που αφορούσαν τη διεθνή εκπροσώπηση και επαγγελματική δικτύωση, την ομαδική λειτουργία και την ανάπτυξη παικτών, αποκτώντας πολύπλευρη εμπειρία στη λειτουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου αθλητικού οργανισμού.

Η ΑΕΚ καλωσορίζει τον Σταύρο Μπιστολάκη στη νέα του θέση και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».