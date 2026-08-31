ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Κράσνονταρ για τον δανεισμό του Ντιέγκο Κόστα – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με την Κράσνονταρ για τον δανεισμό του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού και περιμένει να ολοκληρωθεί η αγωνιστική υποχρέωση της ρωσικής ομάδας για να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με τη μορφή δανεισμού και πλέον το μόνο που απομένει είναι να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία άφιξης του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού στη Θεσσαλονίκη.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει δώσει προτεραιότητα στην άμεση άφιξη του 25χρονου ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, καθώς το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει απαιτητικές υποχρεώσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο.
Η Κράσνονταρ, ωστόσο, έχει μπροστά της αγωνιστική υποχρέωση για το Κύπελλο Ρωσίας. Συγκεκριμένα, την Τρίτη (1/9) θα αντιμετωπίσει τη Βόρονεζ κι επιθυμία της ρωσικής ομάδας είναι ο Κόστα να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Μετά το παιχνίδι, η Κράσνονταρ αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» στον Βραζιλιάνο αμυντικό για να αναχωρήσει με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει πλέον να «κλειδώσει» η ακριβής ημερομηνία άφιξής του.