ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Κράσνονταρ για τον δανεισμό του Ντιέγκο Κόστα – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με τη μορφή δανεισμού και πλέον το μόνο που απομένει είναι να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία άφιξης του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού στη Θεσσαλονίκη.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει δώσει προτεραιότητα στην άμεση άφιξη του 25χρονου ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, καθώς το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει απαιτητικές υποχρεώσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο.

Η Κράσνονταρ, ωστόσο, έχει μπροστά της αγωνιστική υποχρέωση για το Κύπελλο Ρωσίας. Συγκεκριμένα, την Τρίτη (1/9) θα αντιμετωπίσει τη Βόρονεζ κι επιθυμία της ρωσικής ομάδας είναι ο Κόστα να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Μετά το παιχνίδι, η Κράσνονταρ αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» στον Βραζιλιάνο αμυντικό για να αναχωρήσει με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει πλέον να «κλειδώσει» η ακριβής ημερομηνία άφιξής του.