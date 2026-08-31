· Κράσνονταρ · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Κράσνονταρ για τον δανεισμό του Ντιέγκο Κόστα – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με την Κράσνονταρ για τον δανεισμό του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού και περιμένει να ολοκληρωθεί η αγωνιστική υποχρέωση της ρωσικής ομάδας για να έρθει στη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Κράσνονταρ για τον δανεισμό του Ντιέγκο Κόστα – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με τη μορφή δανεισμού και πλέον το μόνο που απομένει είναι να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία άφιξης του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού στη Θεσσαλονίκη.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει δώσει προτεραιότητα στην άμεση άφιξη του 25χρονου ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, καθώς το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει απαιτητικές υποχρεώσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο.

Η Κράσνονταρ, ωστόσο, έχει μπροστά της αγωνιστική υποχρέωση για το Κύπελλο Ρωσίας. Συγκεκριμένα, την Τρίτη (1/9) θα αντιμετωπίσει τη Βόρονεζ κι επιθυμία της ρωσικής ομάδας είναι ο Κόστα να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Μετά το παιχνίδι, η Κράσνονταρ αναμένεται να δώσει το «πράσινο φως» στον Βραζιλιάνο αμυντικό για να αναχωρήσει με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει πλέον να «κλειδώσει» η ακριβής ημερομηνία άφιξής του.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός: «Απάντησε» με… Θεοπούλα, μετά την απόρριψη της ένστασης του Αστέρα AKTOR

14:13 ΣΠΟΡ

Μικρός ανεμοστρόβιλος στο ΟΑΚΑ - Τι είναι το φαινόμενο Dust Devil (video)

14:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόβατς: «Απογοητευμένος ο Κωνσταντέλιας - Θα επιστρέψει πιο δυνατός»

13:49 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια για το πρώτο ντέρμπι της Super League – Ξεκινούν από 20 ευρώ

13:24 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Κράσνονταρ για τον δανεισμό του Ντιέγκο Κόστα – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

13:05 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Σπουδαία κίνηση για την Ερασιτεχνική – Ενίσχυση με στέλεχος της Βαλένθια

12:46 MVP

Tommy Hilfiger x Cadillac F1: Όταν το paddock γίνεται street style

12:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Απορρίφθηκε η ένσταση του Αστέρα AKTOR για το ματς με τον Λεβαδειακό

12:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Νίστρουπ για την «πράσινη» ενδεκάδα - Διαθέσιμοι Κάνγκουα και Λούζα

11:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο «σφυρί» ιστορικές φανέλες της Αγγλίας που φόρεσε ο Κέβιν Κίγκαν

11:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: «Είσαι φοβερός και θα το αποδείξεις ξανά» (vid)

11:22 MVP

Dunkman: Το πιο θεαματικό άθλημα που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας