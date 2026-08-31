Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια για το πρώτο ντέρμπι της Super League – Ξεκινούν από 20 ευρώ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (06/09, 21:30) στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της τρέχουσας σεζόν.

Όπως ενημέρωσε η πράσινη ΠΑΕ, η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση ξεκινάει τη Δευτέρα (31/08) στις 14:00, με τις τιμές τους να ξεκινούν από τα 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός –ΠΑΟΚ, για την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

ΘύρεςΤελική τιμή16/ 17 / 19 / 3520 €3 /14/ 15 / 21/3330 €5 /12/ 13 / 23 / 3140 €7 /8/10/ 1160 €970 €2990 €P1 / P2255 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο info@paotickets.gr.

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο info@paotickets.gr».