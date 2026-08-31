Μικρός ανεμοστρόβιλος στο ΟΑΚΑ - Τι είναι το φαινόμενο Dust Devil (video)

Το φαινόμενο Dust Devil έκανε την εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ, προκαλώντας την έκπληξη όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο των εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για έναν θερμικό στρόβιλο (ή μικρό ανεμοστρόβιλο), ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο από τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, συντονιστή Γενικό Διευθυντή του σταδίου.

Πρόκειται για ένα μικρής κλίμακας ατμοσφαιρικό φαινόμενο, το οποίο ευνοείται ιδιαίτερα από τις υψηλές θερμοκρασίες, την έντονη ηλιοφάνεια και τη σημαντική θέρμανση της επιφάνειας του εδάφους. Συνήθως έχει περιορισμένη διάρκεια και ένταση.

Πώς δημιουργείται το «Dust Devil»

Ο σχηματισμός ενός θερμικού στροβίλου αρχίζει όταν το έδαφος θερμαίνεται έντονα από την ηλιακή ακτινοβολία. Ο αέρας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την επιφάνεια θερμαίνεται επίσης και, καθώς γίνεται ελαφρύτερος, ανυψώνεται γρήγορα προς ψυχρότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αυτή η ανοδική κίνηση αποκτά περιστροφή, δημιουργώντας μια στενή στήλη αέρα. Καθώς ο στρόβιλος κινείται πάνω από το έδαφος, μπορεί να σηκώσει σκόνη, χώμα και μικρά ή ελαφρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολα ορατός.

Οι συνθήκες στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου. Οι μεγάλες ανοικτές εκτάσεις, η ισχυρή θερινή ηλιακή ακτινοβολία και η παρουσία διαφορετικών επιφανειών, οι οποίες θερμαίνονται και αποδίδουν τη θερμότητα με διαφορετικό ρυθμό, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές τοπικές θερμοκρασιακές διαφορές.