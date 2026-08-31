«Mάχη» Ελλάδας και Τσεχίας για τη διεκδίκηση της δέκατης θέσης στη βαθμολογία της UEFA

Μία μάχη σκληρή όπως η περσινή, ανάμεσα σε Τσεχία και Ελλάδα με τη μόνη διαφορά ότι τα περσινά δεδομένα ήταν πολύ πιο δύσκολα για τη χώρα μας, αφού η μάχη ξεκινούσε στη βάση των 3,000 βαθμών διαφοράς από τους Τσέχους, ενώ εφέτος η διαφορά υπολογίζεται μόλις στις δυόμισι νίκες!

Βεβαίως αυτή τη στιγμή στη 10η θέση βρίσκεται η Πολωνία με διαφορά μίας νίκης από την 11η Τσεχία και τριών από τη 12η Ελλάδα, αλλά η λογική λέει ότι οι Πολωνοί δεν πρόκειται να κρατήσουν τόσο ψηλά, αφού συνεχίζουν μόνο με δύο ομάδες στην κυρίως φάση των League Phase!

Πέρυσι ήταν με τέσσερις ομάδες στο πολύ πιο προνομιακό για τους Πολωνούς Conference League, εφέτος με δύο ομάδες (Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν) στο Europa League σε αντίθεση με Τσεχία και Ελλάδα που συνεχίζουν με τέσσερις στις πέντε ομάδες τους και με την ίδια μάλιστα εκπροσώπηση:

Μία ομάδα στο Champions League (Σλάβια Πράγας και ΑΕΚ), δύο ομάδες στο Europa League (Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν… εναντίον Ολυμπιακού και ΟΦΗ) και μία ομάδα στο Conference League (Παναθηναϊκός και Γιάμπλονετς).

Μία μάχη που σε επίπεδο League Phase θα κριθεί σε δέκα εβδομάδες και 59 αγώνες, αφού υπάρχει και μια ελληνοτσεχική αναμέτρηση, το Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας στις 22 Οκτωβρίου. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση για τους Πολωνούς, οι οποίοι στο ίδιο διάστημα έχουν μόλις 16 εγγυημένους αγώνες στο EuropaLeague, πολλοί εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί!

Για τη χώρα μας θα στοιχίσει πολύ και είναι δεδομένο αυτό ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την ελληνική εκπροσώπηση, αφού ο Δικέφαλος του Βορρά είναι δεύτερος σε προσφορά βαθμών στον τρέχοντα ελληνικό συντελεστή με 29% του συνολικού αριθμού βαθμών στην 5ετία, πίσω από τον Ολυμπιακό του 35%.

Αν η χώρα μας είχε καταφέρει το πέντε στα πέντε στα καλοκαιρινά προκριματικά (επί της ουσίας μιλάμε για το δύο στα δύο, αφού ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΟΦΗ είχαν εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Phase), η υπόθεση top-10 θα ήταν μάλλον διαδικαστική στη διάρκεια της σεζόν.

Τι σημαίνει αυτή η περίφημη 10η θέση για την οποία γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση;

Πολύ απλά ότι ο πρωταθλητής της χώρας έχει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, χωρίς την υποχρέωση του ενός προκριματικού στα πλέι οφ όπως είχε αυτό το καλοκαίρι η ΑΕΚ μαζί με την πρωταθλητή της 12ης, της 13ηςκαι της 14ης χώρας στη βαθμολογία της UEFA.

Tη θέση αυτή στην πρώτη 10άδα η Τσεχία την έχει διατηρήσει τρεις σερί σεζόν (2023-24, 2024-25, 2025-26) με αποτέλεσμα πέρσι και εφέτος η Σλάβια Πράγας ως πρωταθλήτρια να είχε απευθείας θέση στη League Phase του Champions League, κάτι που θα ισχύσει και για την πρωταθλήτρια Τσεχίας 2026-27.

Η χώρα μας τερμάτισε πέρσι για μισή ισοπαλία πίσω από την Τσεχία στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA και κακώς έχει διαδοθεί η πληροφορία ότι ο εφετινός πρωταθλητής Ελλάδας θα έχει απευθείας θέση στην επόμενη League Phase του Champions League.

Για τον πρωταθλητή Ελλάδας 2026-27 θα ισχύσει ό,τι και αυτό το καλοκαίρι με την ΑΕΚ. Εκτός αν υπάρξει rebalancing με τον κάτοχο του ChampionsLeague και ο πρωταθλητής Ελλάδας έχει τον καλύτερο συντελεστή στο σύνολο όλων των πρωταθλητών των χωρών από την 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA και κάτω…

Αν οι ομάδες μας καταφέρουν εφέτος να ανεβάσουν την Ελλάδα στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA σε αυτή τη μάχη των δέκα εβδομάδων με την Τσεχία, αυτό θα σημαίνει πολύ απλά ότι απευθείας θέση στη LeaguePhase του Champions League θα έχει ο πρωταθλητής Ελλάδας 2028, όχι ο εφετινός πρωταθλητής.

Κάτι που θα ισχύσει και για τις επόμενες σεζόν, αν οι ελληνικές ομάδες συνεχίσουν στα επίπεδα της τελευταίας τριετίας. Με τα τωρινά δεδομένα η Ελλάδα τέτοια εποχή του χρόνου θα βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας της UEFA, πάνω όχι μόνο από την Τσεχία, αλλά και από την… Ολλανδία, αφού στο τέλος της εφετινής σεζόν θα βγάλει τη μοναδική κακή σεζόν της τρέχουσας 5ετίας, τη σεζόν 2022-23 και τα δεδομένα θα είναι πολύ πιο ευνοϊκά.

Με απλά λόγια ως προς την επόμενη σεζόν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας θα ισχύσει ό,τι ακριβώς και εφέτος, και στην εφετινή σεζόν αν επιτευχθεί η 10η θέση, θα ευνοηθεί ο πρωταθλητής Ελλάδας του 2028 με απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League.

Τα δεδομένα για το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να εξελιχθούν πολύ πιο ευνοϊκά από τη σεζόν 2029-30 και ο πρωταθλητής Ελλάδας της περιόδου 2028-29 μπορεί να αισθάνεται από τώρα πολύ πιο… σίγουρος!

Ως προς την εφετινή σεζόν μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η μάχη Ελλάδας – Τσεχίας αγωνιστική προς αγωνιστική με ξεκίνημα την εβδομάδα 8-10 Σεπτεμβρίου με την εκκίνηση και την αποκλειστική εβδομάδα του ChampionsLeague και ολοκλήρωση της πρώτης… φάσης στις 28 Ιανουαρίου.

Από εκεί και πέρα όλα θα κριθούν στο πόσες ομάδες από τις δύο χώρες θα καταφέρουν να συνεχίσουν μετά τη League Phase στα νοκ άουτ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Πρώτη εβδομάδα: 8-10 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ-ΛΑΣΚ

Σλάβια Πράγας-Λανς

Δεύτερη εβδομάδα: 16-17 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια

ΟΦΗ-Χοφενχάιμ

Αραράτ Αρμένια-Σπάρτα Πράγας

Βικτόρια Πλζεν-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ

Τρίτη εβδομάδα: 13-14-15 Οκτωβρίου

Σαχτάρ-ΑΕΚ

Μαρσέιγ-Ολυμπιακός

Ρεν-ΟΦΗ

Παναθηναϊκός-Μπόρατς

Σαμπάχ-Σλάβια Πράγας

Σπάρτα Πράγας-Λίλεστρομ

Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν

Φράιμπουργκ – Γιάμπλονετς

Τέταρτη εβδομάδα 20-21-22 Οκτωβρίου

Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ

ΟΦΗ-Λεβερκούζεν

Καϊράτ Αλμάτι-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας

Φενέρμπαχτσε-Σλάβια Πράγας

Βικτόρια Πλζεν-Λέφσκι Σόφιας

Γιάμπλονετς-Μπράιτον

Πέμπτη εβδομάδα: 3-4-5 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεν-Ολυμπιακός

Χάποελ Μπερ Σέβα-ΟΦΗ

Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Σλάβια Πράγας-Αρσεναλ

Σπάρτα Πράγας-Μπόρνμουθ

Λίλεστρομ-Βικτόρια Πλζεν

Ρίγα-Γιάμπλονετς

Εκτη εβδομάδα: 24-25-26 Νοεμβρίου

Κόμο-ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Μίλαν

ΟΦΗ-Αντερλεχτ

Νόρτζελαντ-Παναθηναϊκός

Σλάβια Πράγας-Βιγιαρεάλ

Σπάρτα Πράγας-Αλκμααρ

Βικτόρια Πλζεν-Μπενφίκα

Γιάμπλονετς-Λουγκάνο

Έβδομη εβδομάδα: 8-9-10 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ-Γαλατασαράι

Τσέλιε-Ολυμπιακός

Μπενφίκα-ΟΦΗ

Φράιμπουργκ-Παναθηναϊκός

Μπάγερν-Σλάβια Πράγας

Σάλτσμπουργκ-Σπάρτα Πράγας

Μπόρνμουθ-Βικτόρια Πλζεν

Τράμπζονσπορ-Γιάμπλονετς

Όγδοη εβδομάδα: 17 Δεκεμβρίου

Παναθηναϊκός-Μπράιτον

Γιάμπλονετς-Ιμπίρια Τιφλίδας

Ένατη εβδομάδα: 19-20-21 Ιανουαρίου

ΑΕΚ-Ρόμα

Ολυμπιακός-Χοφενχάιμ

Στουρμ Γκρατς-ΟΦΗ

Πόρτο-Σλάβια Πράγας

Κρίσταλ Πάλας-Σπάρτα Πράγας

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βικτόρια Πλζεν

Δέκατη εβδομάδα: 27-28 Ιανουαρίου