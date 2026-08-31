Κόβατς: «Απογοητευμένος ο Κωνσταντέλιας - Θα επιστρέψει πιο δυνατός»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είδε την πιο όμορφη βραδιά να μετατρέπεται μέσα σε λίγες στιγμές σε εφιάλτη, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, στις πρώτες του εμφανίσεις μετά τη μεγάλη μεταγραφή του στη Γερμανία.

Η οριστική διάγνωση για ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο του Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικού και η πολύμηνη απουσία του αναγκάζουν τους Βεστφαλούς να επιστρέψουν στην αγορά, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν υπήρχε πρόθεση για επιπλέον προσθήκη στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

Ενόψει της αναμέτρησης με το Αμβούργο-Άιμσμπιτελ για το Κύπελλο Γερμανίας την Τρίτη (1/9, 21:45), ο τεχνικός της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, κλήθηκε να αναφερθεί στην κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και στο διάστημα που θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσης ο 23χρονος μεσοεπιθετικός.

«Ο Γιάννης έχει υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό. Το υπόλοιπο της ομάδας ολοκλήρωσε καλά το παιχνίδι απέναντι στο Αμβούργο. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Γι’ αυτό θα ήταν επιπόλαιο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη σε αυτό το στάδιο.

Ο παίκτης είναι απογοητευμένος. Ωστόσο, είναι πεπεισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός. Η ζωή συνεχίζεται. Όταν επιστρέψει, θα είναι ξανά ο παλιός του εαυτός και ακόμη καλύτερος», τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου.