Λεβαδειακός: «Απάντησε» με… Θεοπούλα, μετά την απόρριψη της ένστασης του Αστέρα AKTOR

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση που είχε καταθέσει ο Αστέρας AKTOR για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό.

Μετά την απόφαση, ο Λεβαδειακός εξασφάλισε κι επίσημα την πρόκρισή του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και θέλησε να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο την εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Βοιωτίας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από την επιτυχημένη σειρά «Παρά 5». Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Θεοπούλα ζωγραφίζει τη «Γκουέρνικα» του Πικάσο, αναφέροντας πως πρόκειται για την πόλη της Λιβαδειάς.

Δείτε το ποστ του Λεβαδειακού