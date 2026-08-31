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Λεβαδειακός: «Απάντησε» με… Θεοπούλα, μετά την απόρριψη της ένστασης του Αστέρα AKTOR

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση του Αστέρα AKTOR για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό κι οι Βοιωτοί απάντησαν με μία χιουμοριστική ανάρτηση στα social media.

Λεβαδειακός: «Απάντησε» με… Θεοπούλα, μετά την απόρριψη της ένστασης του Αστέρα AKTOR
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Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε την ένσταση που είχε καταθέσει ο Αστέρας AKTOR για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό.

Μετά την απόφαση, ο Λεβαδειακός εξασφάλισε κι επίσημα την πρόκρισή του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και θέλησε να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο την εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Βοιωτίας δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από την επιτυχημένη σειρά «Παρά 5». Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Θεοπούλα ζωγραφίζει τη «Γκουέρνικα» του Πικάσο, αναφέροντας πως πρόκειται για την πόλη της Λιβαδειάς.

Δείτε το ποστ του Λεβαδειακού

https://www.instagram.com/reel/DcsvaGDIWJC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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