BBQ: Το τελευταίο ψήσιμο του καλοκαιριού πρέπει να γίνει σωστά

Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι οι διακοπές τελειώνουν, η πόλη αρχίζει να γεμίζει ξανά και τα πρωινά ξυπνήματα για δουλειά πλησιάζουν επικίνδυνα. Πριν όμως επιστρέψουν τα κανονικά ωράρια και η καθημερινότητα μπει ξανά σε πρόγραμμα, υπάρχει χρόνος για ένα τελευταίο μεγάλο BBQ.

Στην αυλή, στην ταράτσα ή στο μπαλκόνι, με καλή παρέα, κρέας που αξίζει τη σχάρα, σωστή φωτιά, λίγα αλλά δυνατά συνοδευτικά και ένα τραπέζι που δεν χρειάζεται να μοιάζει με φωτογράφιση περιοδικού.

Γιατί το τελευταίο BBQ του καλοκαιριού είναι πάντα διαφορετικό, αρκεί να μην κάνεις μερικά από τα κλασικά λάθη.

Η φωτιά πάνω από όλα

Το μεγαλύτερο λάθος στο BBQ είναι η βιασύνη καθώς αν βάλεις το κρέας πάνω στη σχάρα πριν τα κάρβουνα είναι πραγματικά έτοιμα, έχεις ήδη ξεκινήσει στραβά.

Ειδικά σε περίπτωση που θα ψήσεις με κάρβουνο, η φωτιά χρειάζεται χρόνο για να δημιουργήσει σταθερή θερμοκρασία και κατάλληλη θράκα. Δεν ψάχνεις τεράστιες φλόγες που θα κάνουν το κρέας να καεί απ' έξω και να μείνει άψητο μέσα, αλλά ένα ομοιόμορφο στρώμα από αναμμένα κάρβουνα που θα σου επιτρέπει να ελέγχεις το ψήσιμο.

Ιδανικά, δημιούργησε δύο ζώνες θερμότητας. Η μία δυνατή, για να πάρει το κρέας χρώμα και κρούστα, και μία πιο ήπια, για να ολοκληρώσει το ψήσιμο χωρίς να καεί. Έτσι, αν μια μπριζόλα πάρει γρήγορα χρώμα αλλά χρειάζεται ακόμη χρόνο στο εσωτερικό, απλώς τη μετακινείς.

Και φυσικά, η σχάρα πρέπει να είναι καθαρή και καλά προθερμασμένη. Δεν υπάρχει λόγος το steak σου να γνωρίσει από κοντά τα υπολείμματα του προηγούμενου BBQ.

Άσε το μισό κρεοπωλείο… στο κρεοπωλείο

Διάλεξε δύο ή τρία καλά κομμάτια και άφησέ τα να κάνουν τη δουλειά. Μια καλή μοσχαρίσια μπριζόλα, λίγη χοιρινή πανσέτα ή λαιμός και μερικά λουκάνικα είναι υπεραρκετά για ένα τραπέζι που έχει χαρακτήρα.

Για τα μεγαλύτερα κομμάτια, το θερμόμετρο κρέατος είναι πολύ πιο αξιόπιστο από το να τα κόβεις κάθε πέντε λεπτά για να δεις «αν ψήθηκαν». Και όταν βγάλεις το κρέας από τη φωτιά, άφησέ το να ξεκουραστεί. Μερικά λεπτά κάνουν τη διαφορά, καθώς επιτρέπουν στους χυμούς να σταθεροποιηθούν πριν το κόψεις.

Μην πνίξεις το κρέας στα μπαχαρικά

Το καλό κρέας δεν χρειάζεται να μεταμφιεστεί για να αρέσει καθώς αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο είναι πολλές φορές όλα όσα χρειάζεσαι. Αν θέλεις περισσότερη ένταση, ένα απλό dry rub με καπνιστή πάπρικα, σκόρδο και λίγο καφέ ή καστανή ζάχαρη μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετική κρούστα.

Οι μαρινάδες έχουν επίσης τη θέση τους, αρκεί να ξέρεις γιατί τις χρησιμοποιείς. Λίγο λεμόνι, ξίδι ή άλλο όξινο στοιχείο μπορεί να δώσει ένταση, αλλά το να αφήσεις ένα ευαίσθητο κομμάτι να κολυμπάει για ώρες σε οξύ δεν πρόκειται να το κάνει αυτομάτως καλύτερο.

Ο στόχος είναι πάντα να αναδείξεις το κρέας, όχι να εξαφανίσεις τη γεύση του.

Σαλάτα και σάλτσες θα κάνουν πάντα τη δύσκολη δουλειά

Με τόσο κρέας στο τραπέζι, χρειάζεσαι κάτι που να φέρνει φρεσκάδα. Ο κανόνας είναι απλός: όσο πιο πλούσιο είναι το κρέας, τόσο περισσότερο χρειάζεσαι οξύτητα, φρεσκάδα και τραγανή υφή δίπλα του. Επομένως, η χωριάτικη με τομάτα, αγγούρι, πιπεριά και φέτα παραμένει πάντα αξεπέραστη. Αν θέλεις να ξεφύγεις λίγο, δοκίμασε τομάτα με ροδάκινο, βασιλικό, μαλακό τυρί, καλό ελαιόλαδο και λίγο ξίδι.

Και φυσικά, είναι και οι σάλτσες. Ένα BBQ χωρίς σάλτσα είναι σαν καλοκαίρι χωρίς τελευταίο μπάνιο. Γίνεται, αλλά γιατί να το κάνεις; Κράτησε δύο επιλογές. Μία δροσερή, με γιαούρτι, λεμόνι και μυρωδικά, και μία πιο έντονη, με καπνιστές νότες. Και βάλε ένα μπολ με chimichurri στο τραπέζι. Μπορεί να μεταμορφώσει την ίδια μπριζόλα από τη μία μπουκιά στην άλλη.

Το ποτό είναι μέρος του BBQ

Δεν χρειάζεσαι ειδικό cocktail bar πάνω από το ψυγειάκι της αυλής. Μία καλή lager, ένα δροσερό λευκό κρασί ή ένα μεγάλο μπολ με spritz είναι αρκετά για να ξεκινήσει η βραδιά. Όταν πέσει η θερμοκρασία, η φωτιά χαμηλώσει και αρχίσει να σκοτεινιάζει, μπορείς να περάσεις σε ένα Negroni ή ένα Old Fashioned.

Και επειδή μιλάμε για φωτιά, κρέας και μπαλκόνι, μην ξεχνάς το αυτονόητο: έλεγξε τους κανόνες της πολυκατοικίας και τις οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση ψησταριάς. Το σωστό BBQ είναι αυτό που αφήνει πίσω του μόνο ωραίες αναμνήσεις και άδειες πιατέλες.

Το τελευταίο BBQ πρέπει να είναι το πιο χαλαρό

Καλό κρέας, σωστή φωτιά, δύο-τρία συνοδευτικά που έχουν λόγο ύπαρξης και άνθρωποι που δεν κοιτάζουν διαρκώς την ώρα. Το φαγητό βγαίνει σε δόσεις, το κρασί ανοίγει χωρίς πρόγραμμα και κανείς δεν πρόκειται να σου κρατήσει κακία αν η μπριζόλα βγήκε ένα κλικ περισσότερο ψημένη απ' όσο ήθελες.

Γιατί το νόημα ενός late summer BBQ είναι να κρατήσεις λίγο ακόμη το καλοκαίρι στο τραπέζι, πριν η πόλη ξαναγεμίσει, το ξυπνητήρι επιστρέψει και η καθημερινότητα πάρει ξανά τα ηνία.

Η φωτιά μπορεί να σβήσει. Το καλοκαίρι, όμως, ας περιμένει λίγο ακόμη.