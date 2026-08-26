· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA: «Έκλεισε» στους Γουόριορς ο Μπράντον Γουίλιαμς

Ο Μπράντον Γουίλιαμς συμφώνησε με τους Γουόριορς για μονοετές συμβόλαιο ύψους 2,6 εκατ. δολαρίων.

NBA: «Έκλεισε» στους Γουόριορς ο Μπράντον Γουίλιαμς
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Ο Μπράντον Γουίλιαμς θα παραμείνει στο NBA και τη νέα σεζόν, μετά την αποδέσμευσή του από τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο 26χρονος γκαρντ έδωσε τα χέρια με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με τον Σαμς Σαράνια του ESPN να αναφέρει πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν για μονοετές συμβόλαιο αξίας 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γουίλιαμς προέρχεται από μία παραγωγική σεζόν με τους Ντάλας Μάβερικς, όπου μέτρησε 13 πόντους και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 66 αγώνες της regular season.

Πριν κάνει το βήμα στο NBA με το Ντάλας, είχε ξεχωρίσει με τους Texas Legends, τη θυγατρική ομάδα των Μάβερικς. Τη σεζόν 2024/25 ήταν ο πρώτος σκόρερ σε ολόκληρη τη G-League, έχοντας εντυπωσιακό μέσο όρο 30,5 πόντων ανά αγώνα.

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