Η αποστολή του ΟΦΗ για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η τελευταία προπόνηση του ΟΦΗ επί κρητικού εδάφους πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο. Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο παιχνίδι της Κυριακής (23/08) απέναντι στον Βόλο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν μέσα από αγωνιστικά παιχνίδια.

Ο Άαρον Ισέκα δεν θα ακολουθήσει την αποστολή, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Εκτός παραμένει και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του.

Η αποστολή του ΟΦΗ θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης (26/08) από το Ηράκλειο με προορισμό τη Σόφια. Εκεί οι Κρητικοί θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση πριν από το κρίσιμο παιχνίδι, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19:00.

Ο Μίλαν Ράσταβατς συμπεριέλαβε στην αποστολή 24 ποδοσφαιριστές για το ταξίδι στη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, στη Σόφια θα ταξιδέψουν οι:

Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Krizmanic, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Romano, Nuss, Aitor, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.