Σεντέγες: «Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα πάμε χωρίς φόβο απέναντι στην ΑΕΚ»

Η Λέφσκι έχει φτάσει ένα βήμα πριν από την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και πλέον στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς της Αθήνας.

Ο Σεντέγες στάθηκε στην προσπάθεια που έχει καταβάλει η ομάδα του μέχρι σήμερα, ενώ αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια, με τους παίκτες να προετοιμάζονται για μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ.

Όσα δήλωσε ο Σεντέγες:

«Όταν ήρθα στη Λέφσκι, ήξερα ότι μας δινόταν η ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League. Νομίζω ότι έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Προσωπικά είμαι ήρεμος και πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα πάμε χωρίς φόβο απέναντι στον αντίπαλο. Πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να κάνουμε το επόμενο βήμα».

Για τον τρόπο προετοιμασίας:

«Ανεξάρτητα από την ενδεκάδα της ΑΕΚ, δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην προετοιμασία μας, γιατί όλα εξαρτώνται από το δικό μας παιχνίδι. Βγαίνουμε για να κερδίσουμε και να επιβάλουμε το παιχνίδι μας».

Για το κλίμα:

«Υπάρχει πολύ συναίσθημα και πάθος στα αποδυτήρια. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα από την πρώτη ημέρα. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να κερδίσουμε το παιχνίδι και νομίζω ότι θα το δείτε αυτό στο αυριανό παιχνίδι. Όλα με εξέπληξαν θετικά. Πιστεύω ότι έχουμε μια καλή ομάδα και ένα πολύ καλό επιτελείο. Το παιχνίδι θα είναι η ανταμοιβή για όλους στον σύλλογο για τη δουλειά τους. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα».

Για τους φιλάθλους της Λέφσκι:

«Ο σύλλογος με εξέπληξε με τους οπαδούς του. Η υποστήριξή τους είναι εξαιρετικά θερμή, περισσότερο σαν οικογένεια. Πριν έρθω εδώ μίλησα με τον προπονητή και μου είπε τα πάντα. Η θερμή υποστήριξη των οπαδών είναι κάτι πολύ σημαντικό και σίγουρα μας βοήθησε».