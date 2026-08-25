Στις «16» του EuroVolley η Εθνική Γυναικών - Άνετη επικράτηση επί της Αυστρίας

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας και πήρε την πρόκριση για τις 16 καλύτερες ομάδες του EuroVolley που διεξάγεται στην Τσεχία.

Στις «16» του EuroVolley η Εθνική Γυναικών - Άνετη επικράτηση επί της Αυστρίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο EuroVolley γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, παρότι βρέθηκε πίσω με 0-1 σετ, έδειξε χαρακτήρα και με επιβλητικό τρόπο επικράτησε 3-1 (20-25, 25-18, 25-12, 25-14), «σφραγίζοντας» εμφατικά την πρόκρισή της στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πρώτη σκόρερ ήταν η Μάρθα Ανθούλη με 20 πόντους και ακολούθησε η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου με 12 πόντους.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» στρέφει την προσοχή της στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, όπου την Τετάρτη (26/8, 20:00) έχει μπροστά της μία ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή απέναντι στην πανίσχυρη Σερβία.

Μετά από αυτό το ματς θα μάθει και τον αντίπαλό της στη φάση των «16», ανάλογα με την τελική της κατάταξη στη βαθμολογία του ομίλου.

Τα σετ: 20-25, 25-18, 25-12, 25-14

COMMENTS
LATEST NEWS
20:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τον Ντι Γκρεγκόριο

19:49 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των εννέα φιλικών της προετοιμασίας

19:43 SUPER LEAGUE

Marca: Σε επαφές Ολυμπιακός και Σεβίλλη για τη μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας

19:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στη League Phase | Όλο το πρόγραμμα

19:27 CHAMPIONS LEAGUE

Βελάσκεθ: «Μπαίνουμε στο παιχνίδι με πρόθεση να επιβάλουμε το δικό μας στυλ και να προκριθούμε»

19:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλαντσιούνας: Σκληρή επίθεση στην Ομοσπονδία για την κρίση στο λιθουανικό μπάσκετ

18:53 ΣΠΟΡ

Στις «16» του EuroVolley η Εθνική Γυναικών - Άνετη επικράτηση επί της Αυστρίας

18:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming: Η κλήρωση της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας

18:31 SUPER LEAGUE

Άρης: Παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στα εισιτήρια διαρκείας

18:03 EUROLEAGUE

Έντεκα ομάδες πέρασαν την πρώτη φάση για τα franchises - Η ανακοίνωση της EuroLeague

17:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Παλάτος - Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

17:34 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Τρελός όποιος έλεγε πέρυσι πως θα παίζουμε εντός έδρας την πρόκριση στο Champions League»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας