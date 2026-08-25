Στις «16» του EuroVolley η Εθνική Γυναικών - Άνετη επικράτηση επί της Αυστρίας

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο EuroVolley γυναικών που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, παρότι βρέθηκε πίσω με 0-1 σετ, έδειξε χαρακτήρα και με επιβλητικό τρόπο επικράτησε 3-1 (20-25, 25-18, 25-12, 25-14), «σφραγίζοντας» εμφατικά την πρόκρισή της στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Πρώτη σκόρερ ήταν η Μάρθα Ανθούλη με 20 πόντους και ακολούθησε η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου με 12 πόντους.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» στρέφει την προσοχή της στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, όπου την Τετάρτη (26/8, 20:00) έχει μπροστά της μία ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή απέναντι στην πανίσχυρη Σερβία.

Μετά από αυτό το ματς θα μάθει και τον αντίπαλό της στη φάση των «16», ανάλογα με την τελική της κατάταξη στη βαθμολογία του ομίλου.

Τα σετ: 20-25, 25-18, 25-12, 25-14