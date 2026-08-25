Έντεκα ομάδες πέρασαν την πρώτη φάση για τα franchises - Η ανακοίνωση της EuroLeague

Ακόμη περισσότερες μεγάλες ομάδες μπάσκετ, καθώς και βασικές αγορές στην Ευρώπη δεσμεύονται για συμμετοχή υπό μορφή “franchise” στη Euroleague, όπως προέκυψε την Τρίτη (25/8) κατά τη συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου της Euroleague με εκπροσώπους όλων των ομάδων-μετόχων της διοργάνωσης, στη Βαρκελώνη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο των μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασε την Τρίτη 25 Αυγούστου και ενημερώθηκε για την εφαρμογή του μετασχηματιστικού στρατηγικού οδικού χάρτη, ο οποίος εγκρίθηκε στις 3 Μαρτίου και αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, στη δημιουργία αξίας και στην ενίσχυση της παγκόσμιας θέσης της Euroleague Basketball.

Παράλληλα, εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις της λίγκας με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, τη διαδικασία επέκτασης μέσω του μοντέλου των franchises, την εμπορική πορεία της διοργάνωσης και την εφαρμογή του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Πλάνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την υπογραφή συμφωνίας με την Ένωση Προπονητών της Euroleague Basketball (EHCB), η οποία θέτει τις βάσεις για την κατάρτιση της πρώτης ολοκληρωμένης Συμφωνίας-Πλαισίου με την ένωση των προπονητών.

Οι μέτοχοι της ECA έλαβαν επίσης ενημέρωση για την ανανέωση της συμφωνίας με την Ένωση Διαιτητών της Euroleague Basketball (UEBO), η οποία αναμένεται να υπογραφεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια του 27ου Σεμιναρίου Προετοιμασίας Διαιτητών στο Βρότσλαβ.

Μαζί με την υφιστάμενη Συμφωνία-Πλαίσιο της EuroLeague με την Ένωση Παικτών της διοργάνωσης (ELPA), οι συγκεκριμένες συμφωνίες ενισχύουν τη σύμπλευση της Euroleague Basketball με τους βασικούς αθλητικούς φορείς της, στους οποίους περιλαμβάνονται οι παίκτες, οι προπονητές και οι διαιτητές, καθώς η λίγκα εισέρχεται στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ακόμη για την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για franchises. Η διαδικασία άρχισε επισήμως τον Ιούλιο του 2026 και έχει ως στόχο την παραχώρηση έως οκτώ νέων μακροχρόνιων franchises από τη σεζόν 2027-28.

Περισσότερες από 20 επίσημες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προτάσεις υποβλήθηκαν από υφιστάμενους συλλόγους της EuroLeague και του EuroCup, καθώς και από νέα επενδυτικά εγχειρήματα που επιδιώκουν να ενταχθούν στη διοργάνωση. Μετά την αρχική αξιολόγηση βάσει των καθορισμένων κριτηρίων και των επιπέδων αποτίμησης, έντεκα προτάσεις έλαβαν προκαταρκτική έγκριση για το πρώτο στάδιο παραχώρησης franchises και πέρασαν στην επόμενη φάση. Άλλες τέσσερις παραμένουν σε αναμονή.

Και οι έντεκα υποψήφιοι που έλαβαν την προκαταρκτική έγκριση καταθέτουν επίσημες δεσμευτικές προσφορές, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ σε τέλη franchise. Η συνολική προβλεπόμενη επένδυση για την επόμενη πενταετία ξεπερνά τα 3,2 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα αγορών, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακές ευρωπαϊκές μπασκετικές περιοχές όσο και νέα επενδυτικά σχέδια από την ηπειρωτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αυξανόμενη εμπορική απήχηση της Euroleague Basketball και την ελκυστικότητα του μακροπρόθεσμου μοντέλου των franchises.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση των προβλεπόμενων διαδικασιών αξιολόγησης και δέουσας επιμέλειας για τους έντεκα υποψηφίους. Στη δεύτερη φάση, η Euroleague Basketball θα προχωρήσει σε εκτενέστερο έλεγχο κάθε πρότασης που έχει λάβει προκαταρκτική έγκριση. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσει τις τελικές εισηγήσεις της στη συνεδρίαση των ιδιοκτητών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, ώστε να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Η διαδικασία αναμένεται να επιταχύνει την εφαρμογή του μετασχηματιστικού στρατηγικού πλάνου, αυξάνοντας τη συνολική αξία της λίγκας και των συλλόγων της στα 4,3 δισ. ευρώ έως το 2027, σύμφωνα με την εκτίμηση της JB Capital.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα νεότερα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη εμπορική ανάπτυξη της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρημένων προβλέψεων για τον τρέχοντα επιχειρηματικό κύκλο.

Η διοίκηση παρουσίασε πρόβλεψη για ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 15%. Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με την εκτίμηση που είχε παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουλίου, ως αποτέλεσμα των τελευταίων εμπορικών συμφωνιών που υπέγραψε η λίγκα.

Η συγκεκριμένη πορεία αποτυπώνει τη στρατηγική κατεύθυνση που ακολουθεί η Euroleague Basketball τα τελευταία χρόνια. Η σταθερή ανάπτυξη στους τομείς των εμπορικών δραστηριοτήτων, των Μέσων, της ψηφιακής παρουσίας και των συνεργασιών στηρίζει τη μετάβαση της λίγκας στην επόμενη φάση της εξέλιξής της.

Η διοίκηση ενημέρωσε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του τριετούς Στρατηγικού Επιχειρηματικού Πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την οργανωτική και λειτουργική επεκτασιμότητα, αλλά και την ανάπτυξη νέων ευκαιριών.

Η πρόοδος αφορά αρκετούς στρατηγικούς τομείς. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η επέκταση και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Euroleague Basketball τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο αναπτυξιακό μπάσκετ, καθώς και η τεχνολογία και η καινοτομία. Σε αυτό το πεδίο, το Euroleague Basketball+ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετασχηματιστικού οράματος του οργανισμού, με στόχο να αποτελέσει την ψηφιακή έδρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο πλάνο περιλαμβάνονται ακόμη ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των γηπέδων, με την υποστήριξη της νεοσύστατης ArenaCO. Πρόκειται για έναν φορέα που σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες συλλόγους και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την κατασκευή και αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους, αλλά και για τη δημιουργία προγραμμάτων και δράσεων σε αυτές.

Το Στρατηγικό Επιχειρηματικό Πλάνο θέτει ως στόχο την αύξηση της συνολικής επιχειρηματικής αποτίμησης της Euroleague Basketball στα 2,5 δισ. ευρώ μέσα στις επόμενες τρεις σεζόν. Η επιδίωξη αυτή στηρίζεται στη συνεχή ανάπτυξη του εμπορικού οικοσυστήματος της λίγκας, στη διεύρυνση της παγκόσμιας απήχησής της και στη μακροπρόθεσμη δομή των franchises.

Ο διευθύνων σύμβουλος ενημέρωσε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες εποικοδομητικές συζητήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του NBA και της FIBA σχετικά με πιθανούς τομείς μελλοντικής συνεργασίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, δήλωσε:

Για την εμπορική και στρατηγική πορεία της Euroleague Basketball: «Η Euroleague Basketball βρίσκεται σε μια περίοδο ισχυρής δυναμικής, τόσο σε εμπορικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Τις τελευταίες εβδομάδες συμφωνήθηκαν σημαντικές ανανεώσεις μακροχρόνιων συνεργασιών, ενώ άρχισαν και νέες διοργανώσεις που συνεχίζουν να διευρύνουν την πλατφόρμα μας».

Για το ενδιαφέρον γύρω από τα franchises: «Ταυτόχρονα, το επίπεδο του ενδιαφέροντος που προκάλεσε η διαδικασία των franchises αποτελεί ακόμη μία ξεκάθαρη απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι σύλλογοι, οι επενδυτές και τα νέα εγχειρήματα στο μέλλον της Euroleague Basketball. Οι δεσμευτικές προσφορές, οι οποίες πλησιάζουν τα 700 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση άνω των 3,2 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, καταδεικνύουν την ισχύ του επιχειρηματικού μοντέλου μας και την αξία που δημιουργείται σε ολόκληρη τη λίγκα».

Για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας: «Θα συνεχίσουμε πλέον με μια αυστηρή διαδικασία δέουσας επιμέλειας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα σχέδια που θα επιλεγούν πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές και ενισχύουν τη διοργάνωση τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους ιδιοκτήτες στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τότε θα ψηφίσουν για την οριστική μετάβαση στο μοντέλο των franchises και θα καθορίσουν τον αριθμό και τα ονόματα των συλλόγων που θα ενταχθούν στο πρώτο στάδιο της επέκτασης για τη σεζόν 2027-28».