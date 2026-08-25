Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του κόουτς της ΑΕΚ για το ματς της Τετάρτης (26/08).

Στην τελική… ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τους Βούλγαρους στα playoffs του Champions League, το βράδυ της Τετάρτης (26/08) στις 22:00 στην «Allwyn Arena».

Την Τρίτη (25/08) ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός ηγέτης της Ένωσης, παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου θα αναφερθεί στον… τελικό που έχει μπροστά του ο «Δικέφαλος» για την είσοδο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.