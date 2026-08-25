Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας
Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του κόουτς της ΑΕΚ για το ματς της Τετάρτης (26/08).
Στην τελική… ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τους Βούλγαρους στα playoffs του Champions League, το βράδυ της Τετάρτης (26/08) στις 22:00 στην «Allwyn Arena».
Την Τρίτη (25/08) ο Μάρκο Νίκολιτς, ο τεχνικός ηγέτης της Ένωσης, παραθέτει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, όπου θα αναφερθεί στον… τελικό που έχει μπροστά του ο «Δικέφαλος» για την είσοδο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.