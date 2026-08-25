ΑΕΚ – Λέφσκι: «Ελληνικό τρικ στην άφιξη, οι "μπλε" έμειναν στη ζέστη» | Παράπονα των Βούλγαρων

Αιχμές για την υποδοχή της Λέφσκι στην Αθήνα αφήνουν βουλγαρικά ΜΜΕ, μεταφέροντας τα παράπονα της αποστολής κατά την άφιξή της με πτήση τσάρτερ, ενόψει της αυριανής ρεβάνς με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για ένα «ελληνικό τρικ», καθώς, σύμφωνα με το sportal.bg, μέρος της αποστολής επιβιβάστηκε άμεσα σε λεωφορείο που την παρέλαβε από τον διάδρομο προσγείωσης, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες χρειάστηκε να περιμένουν για το δεύτερο όχημα.

«Οι Έλληνες έκαναν ένα μικρό κόλπο στη Λέφσκι στην Αθήνα. Με την άφιξη του αεροπλάνου των "μπλε" στην Αθήνα, το πρώτο μέρος της αντιπροσωπείας της Λέφσκι - οι προπονητές και μερικοί από τους παίκτες - επιβιβάστηκαν σε ένα λεωφορείο που τους παρέλαβε από τον διάδρομο προσγείωσης. Οι υπόλοιποι παίκτες έπρεπε να περιμένουν ένα δεύτερο όχημα για να τους μεταφέρει στον τερματικό σταθμό, αλλά αυτό δεν έφτασε για πάνω από 15 λεπτά. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι "εγκαταλελειμμένοι" από τους Έλληνες έπρεπε να περιμένουν δίπλα στο αεροπλάνο σε ζέστη 35 βαθμών», αναφέρει χαρακτηριστικά το βουλγαρικό Μέσο, το οποίο συνοδεύει το δημοσίευμά του και με σχετικό βίντεο.