Φαλ: «Ο στόχος μου είναι να κατακτήσω ξανά τη Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη προπόνησή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο Telekom Center Athens, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους διαθέσιμους παίκτες της ομάδας να πιάνουν δουλειά.

Ο Μουσταφά Φαλ παραχώρησε δηλώσεις στο περιθώριο της προπόνησης κι αναφέρθηκε στη νέα σελίδα της καριέρας του, στη «γαλλική παροικία» των «πρασίνων», στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και στον στόχο που έχει θέσει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μουσταφά Φαλ…

Για την «γαλλική παροικία» στον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Πολύ καλή. Είναι πάντα πιο εύκολο όταν έχεις γνώριμα πρόσωπα. Αρχίζουμε να καθιερωνόμαστε και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, οπότε όλα θα πάνε καλά, ελπίζω».

Η γνώμη του για το Telekom Center Athens και όσα διαθέτει: «Έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, για να είμαι ειλικρινής. Είδα ότι έχουν μέχρι και σεφ εδώ, πράγματα που δεν είχα ποτέ ξανά στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές».

Για τον στόχο του στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του: «Εγώ θέλω απλά να κερδίσω τη Euroleague. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και η βασική αρχή του Παναθηναϊκού. Όταν έχεις μια τέτοια ομάδα, ο στόχος είναι πάντα η νίκη. Είναι ο ίδιος ακριβώς στόχος που είχα και πέρυσι όταν ήμουν στον Ολυμπιακό: να κερδίζω πάντα τη Euroleague. Ελπίζω να τα καταφέρουμε».

Για το αν θέλει να αποδείξει κάτι στον Παναθηναϊκό: «Νομίζω ότι το ξέρουν ήδη αυτό. Αν δεν το ήξεραν, δεν θα με είχαν αποκτήσει. Έκανα το καλύτερο δυνατό για να είμαι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση και ελπίζω αυτό να φανεί στο γήπεδο».

Για το πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση από τον Ολυμπιακό: «Τώρα το μυαλό μου είναι καθαρό. Είμαι έτοιμος για τις νέες ευκαιρίες και τη νέα πρόκληση. Προφανώς τα πέντε χρόνια είναι μεγάλο διάστημα».

Για το τι θέλει να φέρει στην χημεία της ομάδας: «Η χημεία θα χτιστεί εύκολα. Θα προσπαθήσουμε απλώς να φέρουμε σκληράδα στο παιχνίδι μας και να έχουμε καλά αποτελέσματα».

Για την κατάσταση που βρίσκεται και τον βαθμό ετοιμότητας του: «Είμαι καλά. Κάνω πλήρεις προπονήσεις και τα πάντα. Αυτό που χρειάζομαι τώρα είναι αγωνιστικός ρυθμός στο μπάσκετ, δηλαδή να παίξω μερικά παιχνίδια. Τίποτα δεν αντικαθιστά τον αγώνα. Μπορείς να προπονείσαι όσο θέλεις, αλλά αν δεν παίξεις, ο ρυθμός είναι διαφορετικός. Ελπίζω να βρω τη φόρμα μου το συντομότερο δυνατό».

Για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου: «Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, νομίζω θα το μάθουν όλοι. Οπότε, ας περιμένουμε να δούμε».

Για το αν είναι ενθουσιασμένος που θα παίξει μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς: «Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Θέλω να σβήσω την τελευταία μου ανάμνηση από αυτό το παρκέ και να δημιουργήσω νέες, καλές αναμνήσεις».

Το μήνυμα του για τους φιλάθλους: «Να έρθουν στο γήπεδο και να κάνουν όσο περισσότερο θόρυβο γίνεται. Θα πολεμήσουμε πραγματικά γι' αυτούς και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε».