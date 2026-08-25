ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Γιώργος Τσαλμπούρης

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης είναι και με τη… βούλα παίκτης της «Ένωσης», με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον 30χρονο ψηλό, ύψους 2,17μ., έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ επιστρέφει στη «Βασίλισσα» μετά από επτά χρόνια, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ από το 2015 έως το 2019. Την τελευταία διετία αγωνιζόταν στον Πανιώνιο, ενώ μέχρι πρότινος συμμετείχε στην προετοιμασία της Αρμάνι Μιλάνο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε σχεδόν 21 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Γιώργο Τσαλμπούρη (30 χρ., 2μ.17), ο οποίος επιστρέφει στη «Βασίλισσα» μετά από 7 χρόνια.

Ο Μακεδόνας φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (25/08) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Ο Γιώργος υπήρξε «γέννημα» του Πιερικού/Αρχελάου. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην Ελλάδα το υπέγραψε με την ΑΕΚ (2015-2019), ερχόμενος από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα.

Με την ΑΕΚ πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Νέων ΕΣΚΑ 2017 και το Διηπειρωτικό Κύπελλο Ανδρών 2019. Την περίοδο 2017-2018, είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Κολοσσό.

Έχει αγωνιστεί, επίσης, σε ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Πάτρας, Ρεάλ Μπέτις, Μπιλμπάο και Πανιώνιο.

Γιώργο, καλώς όρισες!».