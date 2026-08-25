Μεσογειακοί Αγώνες: Διπλή πρόκριση για την Άννα Ντουντουνάκη στους τελικούς

Διπλή πρόκριση για την Άννα Ντουντουνάκη στους τελικούς της τέταρτης και τελευταίας ημέρας των αγώνων κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες, που φιλοξενούνται στον Τάραντα της Ιταλίας.

Στους προκριματικούς των 50μ. ελεύθερο Γυναικών, το πρωί της Τρίτης (25/8), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 25.88, σημειώνοντας την 7η καλύτερη επίδοση. Στα 100μ. ύπτιο Γυναικών σημείωσε χρόνο 1:04.33, που ήταν η 8η καλύτερη επίδοση.

Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, μάλιστα, θα υπάρχει διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό, καθώς η Ελένη Αντωνιάδου κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση με 1:02.69.

Στα 100μ. ύπτιο Ανδρών, ο Απόστολος Χρήστου και ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης κατέλαβαν την 4η και την 5η θέση, αντίστοιχα, στους προκριματικούς. Ο πρωταθλητής Ευρώπης στο Παρίσι ολοκλήρωσε την κούρσα σε 55.52, ενώ ο Μακρυγιάννης σημείωσε χρόνο 55.53.

Στα 200μ. πεταλούδα Ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε σε 2:00.31, επίδοση που του έδωσε την 6η θέση στους προκριματικούς.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των Γυναικών, η Γεωργία Δαμασιώτη εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό με την 4η καλύτερη επίδοση, σημειώνοντας χρόνο 2:13.62.

Διπλή ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει και στον απογευματινό τελικό των 200μ. μικτή ατομική Ανδρών. Ο Απόστολος Παπαστάμος με 2:02.48 σημείωσε την 5η καλύτερη επίδοση, ενώ ο Ιάσων Ρούτουλας προκρίθηκε με την 7η καλύτερη επίδοση, έχοντας χρόνο 2:02.98.

Αντίθετα, ο Ανδρέας Βαζαίος δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50μ. ελεύθερο Ανδρών, καθώς στους προκριματικούς είχε τη 10η καλύτερη επίδοση με 22.85.

Το απογευματινό πρόγραμμα (25/8)

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