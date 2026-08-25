140 χρόνια Mercedes-Benz σε ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Μέσα στον χρόνο έχουμε δει πολλές συνεργασίες στο επίπεδο της ωρολογοποιίας, όταν όμως δύο ισχυρά λογότυπα μπαίνουν στο ίδιο προϊόν τότε το αξεσουάρ πάει σε άλλο επίπεδο. Μην πάμε μακριά, χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η νέα δημιουργία της IWC Schaffhausen και της Mercedes-Benz η οποία έρχεται να τιμήσει 140 χρόνια από τότε που ο Karl Benz κατέθεσε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτοκίνητο.

Η συνεργασία των δύο brands μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η σχέση IWC και Mercedes-Benz έχει ξεκινήσει το 2004, ενώ από το 2013 η IWC αποτελεί και συνεργάτη της Mercedes-AMG στη Formula 1. Μάλιστα, στο παρελθόν η ωρολογοποιία είχε δημιουργήσει ένα εξαιρετικά περιορισμένο Big Pilot’s Watch αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες της Mercedes-AMG One, του hypercar που χρησιμοποιεί έναν κινητήρα με άμεση συγγένεια με την τεχνολογία της Formula 1.

Το perpetual calendar αλλάζει τους κανόνες

Για να γιορτάσει λοιπόν τη συγκεκριμένη επέτειο, η IWC παρουσιάζει μόλις 140 κομμάτια του Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar 44 Edition “140 Years Mercedes-Benz”, ένα ρολόι που συνδυάζει τη χαρακτηριστική παρουσία της σειράς Big Pilot με μία από τις πιο απαιτητικές επιπλοκές της υψηλής ωρολογοποιίας: το perpetual calendar.

Ο μηχανισμός IWC-manufactured 82665 επιτρέπει στον κάτοχο να ρυθμίσει το ημερολόγιο τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω, χρησιμοποιώντας ένα μόνο crown position. Σε ένα παραδοσιακό perpetual calendar, η διαδικασία συνήθως απαιτεί πρόσθετα κουμπιά ή ξεχωριστά χειριστήρια. Εδώ, η IWC κατάφερε να μετατρέψει μία από τις πιο σύνθετες λειτουργίες της μηχανικής ωρολογοποιίας σε κάτι που μοιάζει σχεδόν τόσο απλό όσο η ρύθμιση της ώρας.

Και το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο εντυπωσιακό τεχνικά, αλλά και εξαιρετικά ακριβές. Χάρη στην ανασχεδίαση του reduction gear, η ένδειξη του ημερολογίου θα χρειαστεί μόλις μία ημέρα διόρθωσης μετά από 1.040 χρόνια.

Μαύρο, χρυσό και αρκετή μηχανική

Αισθητικά, το ρολόι ακολουθεί τη γνωστή, επιβλητική φιλοσοφία των Big Pilot, με μαύρο καντράν και χρυσές λεπτομέρειες που δημιουργούν μια διακριτικά πολυτελή αντίθεση. Η ένδειξη της φάσης της Σελήνης βρίσκεται στις 12 η ώρα, ενώ η ημερομηνία στις 3.

Η κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι έχει διάμετρο 42 mm, ενώ το ρολόι συνοδεύεται από sport μαύρο rubber strap και το σύστημα EasX-CHANGE της IWC, ώστε η αλλαγή λουριού να γίνεται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία.

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Στο εσωτερικό, το bidirectional Pellaton automatic winding system χρησιμοποιεί κεραμικά εξαρτήματα για μεγαλύτερη αντοχή, ενώ το διάφανο sapphire caseback αφήνει σε κοινή θέα τον μηχανισμό και το power reserve των 60 ωρών. Συνολικά, το ρολόι βασίζεται σε ένα σύστημα γραναζιών που προστατεύεται από τέσσερις πατέντες.

Η τελευταία λεπτομέρεια, όμως, είναι ίσως αυτή που θα εκτιμήσουν περισσότερο οι συλλέκτες. Στο πίσω μέρος της κάσας εμφανίζεται το πρώτο κοινό λογότυπο των Daimler Motoren-Gesellschaft και Benz & Cie., ένας διακριτικός φόρος τιμής στις ρίζες της Mercedes-Benz.

Με μόλις 140 αριθμημένα κομμάτια, το IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar 44 Edition “140 Years Mercedes-Benz” δεν είναι απλώς ένα ακόμη luxury watch με το αστέρι της Mercedes στο caseback, αλλά μια μηχανική άσκηση ακριβείας που ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους και, κυρίως, δύο brands που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν τη μηχανολογία ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα μέσο μετακίνησης.

Η τιμή του νέου μοντέλου δεν έχει ανακοινωθεί και διατίθεται κατόπιν αιτήματος από την IWC.