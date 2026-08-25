Ομπράντοβιτς: «Πρέπει να είμαστε ομάδα στη ζωή, όχι μόνο στο μπάσκετ»

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε σήμερα, για πρώτη φορά φέτος, τις πύλες του Telekom Center Athens και ουσιαστικά παρουσίασε τον νέο… Παναθηναϊκό με τις ελλείψεις των διεθνών παικτών. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φρόντισε με το… καλημέρα να δώσει το στίγμα για του γι αυτά που έρχονται.

«Μέχρι τώρα δεν έχω καταφέρει να δω όλους τους παίκτες μου. Έχουμε επτά παίκτες στις εθνικές ομάδες τους. Ο Κέντρικ Ναν έχει αυτό το πρόβλημα που έχει. Εμείς αρχίζουμε προετοιμασία. Έχουμε κάποια παιδιά εδώ για να μας βοηθήσουν και όλα είναι εντάξει. Κανονικά. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να επιστρέψουν όλοι και να συνεχίζουμε τη δουλειά και την αρχή της σεζόν» είπε αρχικά και πρόσθεσε…

Για τις προσδοκίες που υπάρχουν: «Αυτό είναι κανονικό σε μένα. Είναι λογικό με τους παίκτες που έχουμε, ωστόσο το θέμα είναι να παίξουμε ως ομάδα. Δυστυχώς δε θα έχουμε πολλές μέρες να δουλέψουμε όλοι μαζί, ωστόσο είναι ότι είναι. Ποτέ δεν θα παραπονεθώ. Έχω μιλήσει με το επιτελείο, με τους παίκτες. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Πρέπει στόχος μας να είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές. Να καταλάβουμε πως η σεζόν είναι μεγάλη και πως η καθημερινή δουλειά είναι πολύ σημαντική».

Για τους νέους παίκτες: «Θα έχουμε χρόνο. Είναι παίκτες που ήδη καταλαβαίνουν πως να παίξουν μπάσκετ. Λόγω της ποιότητας που έχουν μπορούν και βρίσκονται εδώ πέρα. Αλλά πάντα χρειάζεσαι χρόνο. Να δουλέψεις κάποια πράγματα, να συζητήσεις, να μιλήσεις. Πάμε αργά και όλα θα πάνε καλά».

Για την ομάδα συνολικά: «Είμαι χαρούμενος. Ήταν καλοκαίρι. Ένα θα σας πω. Ήταν εύκολο να τους βρω όλους τους συνεργάτες μου. Αυτό είναι κάτι θετικό. Όλοι μας πρέπει να δουλέψουμε για να βοηθήσουμε τους παίκτες μας. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος για όλο το σταφ».

«Έχουμε εδώ μερικούς ανθρώπους από το παρελθόν. Ο Φράγκι είναι εδώ, ο Μάικ είναι εδώ, ο Δημήτρης είναι εδώ. Έχω παίκτες που έχω δουλέψει ξανά. Είναι κάτι χρήσιμο για εμάς αυτό. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή. Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό, να καταλάβουν όλοι τι είναι Παναθηναϊκός, να μάθουν όλοι τι είναι Παναθηναϊκός. Πρέπει να είμαστε ομάδα στη ζωή γενικά, όχι μόνο στο μπάσκετ. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν αυτό. Πρέπει να βρισκόμαστε στο επίπεδο που αρμόζει στον Παναθηναϊκό. Όλοι, παίκτες, σταφ και προπονητές».