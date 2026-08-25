Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στην ρεβάνς με Χράντετς - Πώς συνεχίζεται η προετοιμασία
Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη (25/08) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κρίσιμη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League.
Χωρίς νέα προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League.
Το πρωί της Τρίτης (25/08) οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης», συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τον επαναληπτικό αγώνα.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και στη συνέχεια ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα.
Από τη Δευτέρα (24/08) ο Καλάμπρια έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, ενώ ο Τσάπρας έχει τεθεί νοκ άουτ λόγω θλάσης.
Η επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (26/08).