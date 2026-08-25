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Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στην ρεβάνς με Χράντετς - Πώς συνεχίζεται η προετοιμασία

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη (25/08) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κρίσιμη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League.

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στην ρεβάνς με Χράντετς - Πώς συνεχίζεται η προετοιμασία
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Χωρίς νέα προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League.

Το πρωί της Τρίτης (25/08) οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης», συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τον επαναληπτικό αγώνα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και στη συνέχεια ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τελειώματα.

Από τη Δευτέρα (24/08) ο Καλάμπρια έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, ενώ ο Τσάπρας έχει τεθεί νοκ άουτ λόγω θλάσης.

Η επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (26/08).

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