Σλούκας: «Στο αίμα του Ομπράντοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα για τίτλους»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, μίλησε για την έναρξη της προετοιμασίας, αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και αναφέρθηκε στην πίεση για επιτυχίες τη νέα σεζόν.

Σλούκας: «Στο αίμα του Ομπράντοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα για τίτλους»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας και τις προπονήσεις να αρχίζουν στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ και στη συνέχεια να μεταφέρονται στο glass floor του T-Center.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας, ήταν ο πρώτος παίκτης του ρόστερ που μίλησε στην ανοικτή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο πολύπειρος γκαρντ στάθηκε στις απαιτήσεις της νέας σεζόν, ενώ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στη νοοτροπία του.

Παράλληλα, ο Σλούκας μίλησε με σεβασμό και για τον Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

«Ο Άταμαν είχε μια πετυχημένη τριετία με τίτλους. Έκλεισε ο κύκλος του. Είχαμε όμορφη συνεργασία και τον σέβομαι πολύ όπως ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Για τον Ομπράντοβιτς είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεργαστώ μαζί του, αλλά και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού με ανυπομονησία περίμενε αυτή τη συμφωνία.

Γεννιούνται μεγάλες αναμνήσεις, ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στο μυαλό του έχει μια φιλοδοξία, στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Περιμένουμε να δούμε αν οι προσδοκίες θα τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό, υποχρέωση είναι να κυνηγάς τίτλους. Η περσινή σεζόν δεν ήταν πετυχημένη. Υπάρχει η πίεση της επιτυχίας. Το μείγμα είναι το θέμα αν θα πετύχει ή όχι. Έχουμε πολύ καλό προπονητή, ρόστερ, φοβερό κόσμο».

Στη συνέχεια, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του προπονητή και στον χρόνο που απαιτείται ώστε να αφομοιωθεί από τους παίκτες, τονίζοντας παράλληλα πως η διάθεση για επιτυχίες είναι δεδομένη.

«Θέλει χρόνο για να αφομοιώσεις τη φιλοσοφία του προπονητή, υπάρχει δίψα για επιτυχία και δουλειά. Ο κόσμος βλέποντας τις προσδοκίες θα απαιτεί καλό μπάσκετ και αποτέλεσμα. Βασικό για εμάς για να κατακτήσουμε τους τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχους.

Στον κόσμο του Παναθηναϊκού υπόσχομαι προσπάθεια, δίψα για νίκη, για κάθε μπάλα, ενότητα. Θέλουμε στήριξη και υπομονή».

COMMENTS
LATEST NEWS
13:27 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης της Σεβίλλης ο Ρούμπεν Βάργκας - Περιμένει να έρθει Αθήνα

13:20 EUROLEAGUE

Σλούκας: «Στο αίμα του Ομπράντοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα για τίτλους»

13:02 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ρογκαβόπουλος

12:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Συμφωνία της Κράσνονταρ με τον Ζέλσον Μαρτίνς

12:07 MVP

Ο Βάλτερ Ματσάρι μας έδωσε ήδη τον πρώτο λόγο να τον αγαπήσουμε

12:01 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη προπόνηση με Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Μπατίστ κι εικόνες από τα παλιά

11:43 MVP

Στο βενζινάδικο του Μονακό δεν βάζεις απλώς καύσιμο, κάνεις κανονικό pit stop!

11:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Κληρώνει για τη League Phase – Οι ομάδες και το πρόγραμμα

11:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Καμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε «Βόρεια Κύπρο» – Αντιδράσεις και παρέμβαση της ΚΟΠ

11:02 SUPER LEAGUE

Γκονζάλες: «Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι με ήθελε πραγματικά»

10:56 SUPER LEAGUE

Εξετάζει Ιμράν Λούζα ο Παναθηναϊκός (vid)

10:54 BET ON

Οι ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας