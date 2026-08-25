Σλούκας: «Στο αίμα του Ομπράντοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα για τίτλους»

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη δουλειά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας και τις προπονήσεις να αρχίζουν στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ και στη συνέχεια να μεταφέρονται στο glass floor του T-Center.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας, ήταν ο πρώτος παίκτης του ρόστερ που μίλησε στην ανοικτή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο πολύπειρος γκαρντ στάθηκε στις απαιτήσεις της νέας σεζόν, ενώ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στη νοοτροπία του.

Παράλληλα, ο Σλούκας μίλησε με σεβασμό και για τον Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

«Ο Άταμαν είχε μια πετυχημένη τριετία με τίτλους. Έκλεισε ο κύκλος του. Είχαμε όμορφη συνεργασία και τον σέβομαι πολύ όπως ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Για τον Ομπράντοβιτς είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεργαστώ μαζί του, αλλά και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού με ανυπομονησία περίμενε αυτή τη συμφωνία.

Γεννιούνται μεγάλες αναμνήσεις, ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στο μυαλό του έχει μια φιλοδοξία, στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Περιμένουμε να δούμε αν οι προσδοκίες θα τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό, υποχρέωση είναι να κυνηγάς τίτλους. Η περσινή σεζόν δεν ήταν πετυχημένη. Υπάρχει η πίεση της επιτυχίας. Το μείγμα είναι το θέμα αν θα πετύχει ή όχι. Έχουμε πολύ καλό προπονητή, ρόστερ, φοβερό κόσμο».

Στη συνέχεια, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του προπονητή και στον χρόνο που απαιτείται ώστε να αφομοιωθεί από τους παίκτες, τονίζοντας παράλληλα πως η διάθεση για επιτυχίες είναι δεδομένη.

«Θέλει χρόνο για να αφομοιώσεις τη φιλοσοφία του προπονητή, υπάρχει δίψα για επιτυχία και δουλειά. Ο κόσμος βλέποντας τις προσδοκίες θα απαιτεί καλό μπάσκετ και αποτέλεσμα. Βασικό για εμάς για να κατακτήσουμε τους τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχους.

Στον κόσμο του Παναθηναϊκού υπόσχομαι προσπάθεια, δίψα για νίκη, για κάθε μπάλα, ενότητα. Θέλουμε στήριξη και υπομονή».