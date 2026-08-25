Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ρογκαβόπουλος

Η πρώτη επίσημη προπόνηση του Παναθηναϊκού σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει αρκετές απουσίες στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στο παρκέ.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» δεν είχε στη διάθεσή του επτά διεθνείς παίκτες. Οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Μωραΐτης, Χουάντσο Ερνανγκόμεντ, Ίζακ Μπόνγκα, Σιλβέν Φρανσίσκο και Μπράνκου Μπάντιο απουσιάζουν λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Παράλληλα, εκτός προπόνησης έμεινε και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα αποκατάστασης.

Στα ευχάριστα νέα της ημέρας, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα της πελματιαίας απονευρωσίτιδας που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα.

Ο Έλληνας φόργουορντ προπονήθηκε κανονικά και ενσωματώθηκε χωρίς προβλήματα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, έχοντας πλέον αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του.