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Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης της Σεβίλλης ο Ρούμπεν Βάργκας - Περιμένει να έρθει Αθήνα

Ο Ρούμπεν Βάργκας έκανε ατομικό πρόγραμμα και ποδήλατο στην προπόνηση της Σεβίλλης, περιμένοντας την οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης της Σεβίλλης ο Ρούμπεν Βάργκας - Περιμένει να έρθει Αθήνα
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Ατομικό πρόγραμμα και ποδήλατο περιλάμβανε η προπόνηση της Τρίτης (25/08) για τον Ρούμπεν Βάργκας, την ώρα που ο Ελβετός εξτρέμ περιμένει τις τελευταίες εξελίξεις για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Λίγη ώρα μετά την πληροφορία από την Ισπανία που έκανε λόγο για οριστική συμφωνία του 29χρονου με τους «ερυθρόλευκους», ο Βάργκας εντοπίστηκε στην προπόνηση της Σεβίλλης να γυμνάζεται ατομικά.

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Ρούμπεν Βάργκας περιμένει το «πράσινο φως» προκειμένου να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να υπάρξει και οριστική συμφωνία μεταξύ των Πειραιωτών και της Σεβίλλης, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται κοντά.

«Ο Ρουμπέν Βάργκας έχει ήδη μια σημαντική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να φύγει από το Σάντσεθ-Πιθχουάν και τώρα μένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες μεταξύ των συλλόγων για να ανακοινωθεί η μεταγραφή», αναφέρει μεταξύ άλλων το «eldesmarque».

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει: «Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρόθεση της Σεβίλλης ήταν να συγκεντρώσει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν περισσότερο προς τα 15 εκατομμύρια, με την πιθανότητα, φυσικά, να προστεθεί κάποιο μπόνους που θα αύξανε το κόστος αργότερα».

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