Το νέο Panerai Luminor Marina είναι μια δήλωση χαρακτήρα

Πριν γίνει αγαπημένη επιλογή συλλεκτών και φίλων της υψηλής ωρολογοποιίας, η Panerai κατασκεύαζε εργαλεία επιβίωσης, περισσότερο ρολόγια σχεδιασμένα για τους Ιταλούς βατραχανθρώπους, που έπρεπε να λειτουργούν όταν όλα τα υπόλοιπα αποτύγχαναν. Και αυτό το DNA εξακολουθεί να υπάρχει σε κάθε νέο Luminor.

Το ολοκαίνουργιο Luminor Marina PAM01707 δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά το καταφέρνει δείχνοντας ότι η πραγματική πολυτέλεια μπορεί να είναι ταυτόχρονα διακριτική, τεχνικά προηγμένη και απόλυτα χρηστική.

https://www.instagram.com/p/DbjD_3OoMh7/

Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις όταν το πιάσεις στα χέρια σου είναι πως κάτι... δεν κολλάει, καθώς πρόκειται για ένα ρολόι με τόσο επιβλητική παρουσία, που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι τόσο ελαφρύ. Κι όμως, χάρη στο Carbotech, το αποκλειστικό σύνθετο υλικό της Panerai, ζυγίζει μόλις 100 γραμμάρια. Το συγκεκριμένο υλικό, που αποτελείται από στρώσεις ανθρακονημάτων συμπιεσμένες υπό υψηλή πίεση, είναι αισθητά ελαφρύτερο από το τιτάνιο και τον ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς να κάνει την παραμικρή έκπτωση στην αντοχή.

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Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι κάθε κάσα αποκτά τη δική της μοναδική υφή. Δεν υπάρχουν δύο ίδια ρολόγια, όπως δεν υπάρχουν δύο ίδια κομμάτια ξύλου ή μαρμάρου. Είναι μια λεπτομέρεια που δύσκολα θα προσέξει κάποιος άλλος, αλλά θα γνωρίζει πάντα ο άνθρωπος που το φορά.

Η ιταλική εταιρεία κράτησε το καντράν όσο πιο καθαρό γινόταν, αφαιρώντας ακόμη και την ένδειξη ημερομηνίας και το αποτέλεσμα φέρνει σε μια εικόνα που αποπνέει αυτοπεποίθηση.

Στο εσωτερικό του χτυπά ο αυτόματος μηχανισμός P.9010, με αυτονομία τριών ημερών και όλες τις λειτουργίες που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο μηχανικό ρολόι αυτού του επιπέδου. Είναι ένας μηχανισμός που δεν προσπαθεί να κλέψει την παράσταση. Κάνει απλώς αυτό που πρέπει: λειτουργεί με συνέπεια.

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Το ίδιο ισχύει και για το υπόλοιπο

Είναι αδιάβροχο έως τα 300 μέτρα, συνοδεύεται από δερμάτινο λουράκι για την καθημερινότητα αλλά και λαστιχένιο για όσους σκοπεύουν να το χρησιμοποιήσουν εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοσοφία του: μέσα στο νερό.

Η τιμή του, που φτάνει περίπου τα 15.600 δολάρια, κάτι που το τοποθετεί ξεκάθαρα στην κατηγορία της υψηλής ωρολογοποιίας. Όμως η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στα υλικά ή στον μηχανισμό του.

Σε μια εποχή όπου πολλά πολυτελή ρολόγια μοιάζουν να σχεδιάζονται αποκλειστικά για το Instagram, το νέο Panerai Luminor Marina θυμίζει ότι υπάρχουν ακόμη αντικείμενα που δεν χρειάζονται να φωνάζουν για να τραβήξουν την προσοχή, φτάνει μόνο να αναγνωρίζεις την αξία και την ιστορία τους. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγαλύτερο προνόμιο του να φοράς μια Panerai.

Δεν φοράς απλώς ένα ακριβό ρολόι, αλλά ένα κομμάτι μιας σπουδαίας ιστορίας που εξακολουθεί να γράφεται.