Τόκο Σενγκέλια: Επίσημα στη Ντουμπάι - Πλήρωσε τη ρήτρα και αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα

Η Dubai BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόκο Σενγκέλια για τη σεζόν 2026-27, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα.

Τόκο Σενγκέλια: Επίσημα στη Ντουμπάι - Πλήρωσε τη ρήτρα και αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα
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Στον... δρόμο που χάραξε ο Τσάβι Πασκουάλ βαδίζει και ο Τόρνικε Σενγκέλια.

Ο 34χρονος Γεωργιανός φόργουορντ ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα», καταβάλλοντας ποσό που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ώστε να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με την κίνηση αυτή, η Dubai BC ενισχύει σημαντικά τη φροντ λάιν της, προσθέτοντας έναν από τους πιο έμπειρους και ποιοτικούς ψηλούς της EuroLeague.

Την περασμένη σεζόν ο Σενγκέλια είχε μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague, ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μπαρτσελόνα και στο ισπανικό πρωτάθλημα.

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