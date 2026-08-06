AEK: «Δίνει μάχη με τη Θέλτα για τον Κέρβιν Αριάγκα»

Για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα κινείται η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο «Cadena Ser», με την «Ένωση» να μην είναι όμως μόνη της στην προσπάθεια να αποσπάσει την υπογραφή του.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι και η Θέλτα έχει μπει στη μάχη για τον ποδοσφαιριστή, με τη Λεβάντε να απορρίπτει τις πρώτες προτάσεις των δύο ομάδων και τη διοίκησή της να περιμένει νέα προσέγγιση.

Ο Αριάγκα κατάγεται από την Ονδούρα, αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ και πήρε μεταγραφή πέρσι στην ισπανική ομάδα από την Παρτίζαν.

🚨 Noticia @SERDepValencia



💰 El @RCCelta y el @AEK_FC_OFFICIAL compiten por fichar al pivote hondureño Kervin Arriaga



🔵🔴 El @LevanteUD desestima las primeras ofertas y espera un nueva ofensiva



💻 Una info de @AlemanSER https://t.co/BPh9Lp5wNP — SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) August 6, 2026

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Θέλτα ζήτησε από τον Κέρβιν λίγο περισσότερο χρόνο μέχρι να καταφέρει να απελευθερώσει χρήματα από παίκτες που ο Κλαούντιο Χιράλντες δεν έχει και οι οποίοι δεν έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία για την προετοιμασία, όπως ο Ματίας Βετσίνο, ο Κάρλες Πέρεθ, όπως και πως οι διαπραγματεύσεις που έχουν με την Εσπανιόλ για τον δανεισμό του Ουνάι Νούνιεθ, η οποία και θα απελευθέρωνε ένα σημαντικό μισθολογικό κόστος.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ γνωρίζει επίσης κάποιες κινήσεις στην ομάδα της και την επενδυτική της ικανότητα, εάν καταφέρει να προκριθεί στο Champions League. Ο ελληνικός σύλλογος θα πρέπει να αποκλείσει τον νικητή της μονομαχίας μεταξύ Λέφσκι Σόφιας και Καϊράτ Αλμάτι στην προκριματική φάση».