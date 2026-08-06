AEK: «Δίνει μάχη με τη Θέλτα για τον Κέρβιν Αριάγκα»
Σύμφωνα με το «Cadena Ser», ΑΕΚ και Θέλτα δίνουν μάχη για την απόκτηση του αμυντικού χαφ της Λεβάντε, Κέρβιν Αριάγκα.
Για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα κινείται η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ισπανικό μέσο «Cadena Ser», με την «Ένωση» να μην είναι όμως μόνη της στην προσπάθεια να αποσπάσει την υπογραφή του.
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι και η Θέλτα έχει μπει στη μάχη για τον ποδοσφαιριστή, με τη Λεβάντε να απορρίπτει τις πρώτες προτάσεις των δύο ομάδων και τη διοίκησή της να περιμένει νέα προσέγγιση.
Ο Αριάγκα κατάγεται από την Ονδούρα, αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ και πήρε μεταγραφή πέρσι στην ισπανική ομάδα από την Παρτίζαν.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Η Θέλτα ζήτησε από τον Κέρβιν λίγο περισσότερο χρόνο μέχρι να καταφέρει να απελευθερώσει χρήματα από παίκτες που ο Κλαούντιο Χιράλντες δεν έχει και οι οποίοι δεν έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία για την προετοιμασία, όπως ο Ματίας Βετσίνο, ο Κάρλες Πέρεθ, όπως και πως οι διαπραγματεύσεις που έχουν με την Εσπανιόλ για τον δανεισμό του Ουνάι Νούνιεθ, η οποία και θα απελευθέρωνε ένα σημαντικό μισθολογικό κόστος.
Από την πλευρά της, η ΑΕΚ γνωρίζει επίσης κάποιες κινήσεις στην ομάδα της και την επενδυτική της ικανότητα, εάν καταφέρει να προκριθεί στο Champions League. Ο ελληνικός σύλλογος θα πρέπει να αποκλείσει τον νικητή της μονομαχίας μεταξύ Λέφσκι Σόφιας και Καϊράτ Αλμάτι στην προκριματική φάση».