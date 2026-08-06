Δεν νίκησε και πρέπει να αλλάξει εικόνα στη Σόφια για να περάσει!

Ο Παναθηναϊκός για 60 λεπτά έβγαλε πολλές αδυναμίες στο ΟΑΚΑ, έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και για να περάσει στη Σόφια πρέπει να αλλάξει εικόνα την ερχόμενη εβδομάδα.

Αμυντικά για άλλο ένα παιχνίδι η ομάδα ήταν ευάλωτη. Τσάπρας και Κυριακόπουλος ήταν πολύ κακοί στην άμυνα, ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια ήταν πολύ soft και δεν έκοβαν και όποτε οι Βούλγαροι έβγαιναν στην κόντρα επικρατούσε πανικός. Και αν δεν υπήρχε ο Πένια, που έβγαλε ένα σίγουρο γκολ στο 58 ο Παναθηναϊκός θα είχε χάσει κιόλας και θα πήγαινε στην Σόφια, όχι μόνο να νικήσει, αλλά να νικήσει και με δύο γκολ διαφορά.

Όταν τρως σε κάθε παιχνίδι γκολ δεν θα κερδίζεις πάντα. Και τα ματς θα κρίνονται στην λεπτομέρεια, το ίδιο και οι προκρίσεις.

Επιθετικά με εξαίρεση το πολύ καλό πρώτο ημίωρο ο Παναθηναϊκός ήταν προβλέψιμος. Το 1-0 από την κίνηση και την σέντρα του Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάγκουσιτς ήταν η εξαίρεση. Από το 30 και μετά ο Παναθηναϊκός έψαχνε, αλλά δεν βρήκε τρόπο να σπάσει την κλειστή και καλά οργανωμένη άμυνα της ΤΣΣΚΑ. Δεν έκανε καμία φάση και δεν βοήθησαν ούτε οι αλλαγές, που ήρθαν από τον πάγκο. Ούτε ο Ταμπόρδα, ούτε ο Ζαρουρί έκαναν κάτι για να αλλάξει η ροή του αγώνα, ενώ ο Νίστρουπ δεν μπόρεσε ποτέ να το γυρίσει σε 4-4-2, αφού δεν είχε επιθετικό στον πάγκο.

Η εικόνα απόψε ήταν ανησυχητική παρότι υπάρχουν δικαιολογίες, που στέκουν. Η κορυφαία είναι, ότι μιλάμε για μία νέα ομάδα με νέο προπονητή και επτά νέους παίκτες στην ενδεκάδα. Στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά παιχνίδια και μέχρι οι ομάδες να δέσουν καλό είναι να παίζουν όσο πιο πολλοί παλιοί γίνεται, για να υπάρχει μία συνοχή. Και με δεδομένο, ότι η ομάδα δεν είχε στα χαφ σήμερα παίκτες aggressive και παίζει τόσο ψηλά πιστεύω, ότι ο Κοντούρης, που τρέχει παντού θα πρέπει να είναι ο ένας από τους δύο κεντρικούς μέσους, για να καλύπτει χώρους, ειδικά όταν ο αντίπαλος βγαίνει στην κόντρα.

Ο Νίστρουπ ξέρει καλύτερα και ευθέως είπε μετά το ματς, ότι δεν του άρεσε η ομάδα και είναι σίγουρο, ότι θα κάνει τα πάντα, για να έρθει η πρόκριση την άλλη εβδομάδα. Και η ομάδα να αποφύγει το μεγάλο κάζο μέσα στο καλοκαίρι.

Την άλλη Τρίτη δεν στέκει καμία δικαιολογία και υποχρέωση όλων απέναντι στον σύλλογο και τον κόσμο είναι να φέρουν την πρόκριση.

Το καλό είναι, ότι την ερχόμενη Τρίτη θα είναι διαθέσιμος ο Λιβάι Γκαρσία, που μπορεί να δώσει λύσεις με το όγκο του και την ταχύτητά του στην επίθεση, αλλά σίγουρα πρέπει η ομάδα να πάει να παίξει με την νοοτροπία, ότι δεν υπάρχει αύριο, αν δεν έρθει η πρόκριση!