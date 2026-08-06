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Πένια: «Να τα δώσουμε όλα για τη νίκη στη ρεβάνς, έχουμε πέντε ημέρες να προετοιμαστούμε»

Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη φάση του γκολ που δέχθηκε, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για νίκη στη ρεβάνς της Σόφιας κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948.

Πένια: «Να τα δώσουμε όλα για τη νίκη στη ρεβάνς, έχουμε πέντε ημέρες να προετοιμαστούμε»
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Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Ινιάκι Πένια, στάθηκε μεταξύ άλλων στην εικόνα του «τριφυλλιού», στη φάση που δέχθηκε το γκολ από τον Ρούσεφ, καθώς και το τι πρέπει να αλλάξουν αυτός και οι συμπαίκτες του ενόψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ινιάκι Πένια στον ΣΚΑΪ:

«Στα πρώτα 25 λεπτά παίξαμε πολύ καλά, αλλά από εκεί και πέρα είναι κρίμα που δεν είχαμε αντίκρισμα για αυτή την καλή απόδοση. Στο δεύτερο μέρος η ΤΣΣΚΑ έπαιξε κλειστά, το περιμέναμε. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και έχουμε πέντε μέρες για να εμφανιστούμε έτοιμοι στη ρεβάνς.

Θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι στον επαναληπτικό, να τα δώσουμε όλα για τη νίκη, να δούμε τα προτερήματά μας και τι πρέπει να βελτιώσουμε, στις ψηλές μπαλιές και στις δεύτερες μπάλες. Θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση στην Σόφια.

Δεχτήκαμε το 1-1 σε μια φάση με πολλές κόντρες και αναπηδήσεις. Δεν είδα ακριβώς τι έγινε, αλλά είναι κάτι παρόμοιο με τον αγώνα απέναντι στην Πάκσι. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».

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