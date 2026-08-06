Europa League: Δύσκολη νίκη της Φερεντσβάρος επί της Γκόρνικ Ζάμπρζε του Τσιριγώτη - Τα αποτελέσματα
Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Europa League (05/08).
Με το χρυσό τέρμα του Κόρμπου στο 65ο λεπτό, η Φερεντσβάρος ξεπέρασε το εμπόδιο της Γκόρνικ Ζάμπρζε (1-0) του Θοδωρή Τσιριγώτη και απέκτησε ισχνό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της επαναληπτικής μάχης στην Πολωνία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
Αναλυτικά τα αποτελεσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Europa League:
Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
- Λαρν (Β. Ιρλανδία)- Ίμπερια 1999 (Γεωργία) 0-0
- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνάτια (Αλβανία) 3-1
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) 1-0
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026
- Κουόπιο (Φινλανδία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 18:00
- Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 19:00
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 19:00
- Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 20:00
- Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) 20:00
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ-Ομόνοια (Κύπρος) 20:00
- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Πάφος FC (Κύπρος) 20:00
- ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Άντερλεχτ (Βέλγιο) 20:45
- Τουν (Ελβετία)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) 21:00
- Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Χαρτς (Σκωτία) 22:00