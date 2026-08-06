Europa League: Δύσκολη νίκη της Φερεντσβάρος επί της Γκόρνικ Ζάμπρζε του Τσιριγώτη - Τα αποτελέσματα

Με το χρυσό τέρμα του Κόρμπου στο 65ο λεπτό, η Φερεντσβάρος ξεπέρασε το εμπόδιο της Γκόρνικ Ζάμπρζε (1-0) του Θοδωρή Τσιριγώτη και απέκτησε ισχνό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της επαναληπτικής μάχης στην Πολωνία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αναλυτικά τα αποτελεσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Europa League:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Λαρν (Β. Ιρλανδία)- Ίμπερια 1999 (Γεωργία) 0-0

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνάτια (Αλβανία) 3-1

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) 1-0

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026