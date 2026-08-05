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Παρών στο ΟΑΚΑ για το ματς του Παναθηναϊκού ο Λιβάι Γκαρσία - Τετ-α-τετ με τον Γιάννη Αλαφούζο (pic)

Λίγες μόλις ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του από τον Παναθηναϊκό, ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948. Τετ-α-τετ στις εξέδρες με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Παρών στο ΟΑΚΑ για το ματς του Παναθηναϊκού ο Λιβάι Γκαρσία - Τετ-α-τετ με τον Γιάννη Αλαφούζο (pic)
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Στο ΟΑΚΑ για τις ανάγκες της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 βρίσκεται ο Λιβάι Γκαρσία, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» να παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες των συμπαικτών του για πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Κατά την παρουσία του στο Ολυμπιακό Στάδιο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «Τριφυλλιού» είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει σε θερμό κλίμα με τον διοικητικό ηγέτη της πράσινης ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.

Οι δύο τους είχαν ένα πολύλεπτο τετ-α-τετ, με τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού να καλωσορίζει και τυπικά τον 28χρονο στην ομάδα.

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