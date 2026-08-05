Γιάγκουσιτς: «Πρέπει να βελτιωθούμε, έχουμε πέντε μέρες μπροστά μας»

Οι δηλώσεις του Κροάτη μεσοεπιθετικού των «πράσινων»:

Για το ματς: «Υπάρχει ακόμη το ματς στη Βουλγαρία και θα πάμε για την νίκη. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι καλή ομάδα. Πρέπει να βελτιωθούμε και να επικεντρωθούμε στις μεταβιβάσεις μας».

Για το αμυντικό στυλ του αντιπάλου: «Ξέρουμε τι ομάδα είναι και ότι παίζουν με 4-4-2. Έχουμε πέντε ημέρες να προετοιμαστούμε. Είναι δύσκολο να περάσεις την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές τους».