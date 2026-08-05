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Γιάγκουσιτς: «Πρέπει να βελτιωθούμε, έχουμε πέντε μέρες μπροστά μας»

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς μίλησε για τον τρόπο που αγωνίζεται η ΤΣΣΚΑ 1948 και την ανάγκη του Παναθηναϊκού να βρει λύσεις ενόψει ρεβάνς. 

Γιάγκουσιτς: «Πρέπει να βελτιωθούμε, έχουμε πέντε μέρες μπροστά μας»
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Οι δηλώσεις του Κροάτη μεσοεπιθετικού των «πράσινων»:

Για το ματς: «Υπάρχει ακόμη το ματς στη Βουλγαρία και θα πάμε για την νίκη. Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι καλή ομάδα. Πρέπει να βελτιωθούμε και να επικεντρωθούμε στις μεταβιβάσεις μας».

Για το αμυντικό στυλ του αντιπάλου: «Ξέρουμε τι ομάδα είναι και ότι παίζουν με 4-4-2. Έχουμε πέντε ημέρες να προετοιμαστούμε. Είναι δύσκολο να περάσεις την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές τους».

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