Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: «Βραχυκύκλωσε» και τώρα όλα για όλα στη Βουλγαρία

Για μισή ώρα έδειχνε καλή αγωνιστική εικόνα ο Παναθηναϊκός, είχε κατορθώσει να προηγηθεί απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Όμως η ισοφάριση και η ανασταλτική τακτική των Βούλγαρων, τον έβαλε σε τεράστιο πρόβλημα. Με το τελικό 1-1 του ΟΑΚΑ να στέλνει τους «πράσινους» στη Σόφια για «διπλό» πρόκρισης.

Η πρώτη αναμέτρηση του γ’ προκριματικού στο Conference League, βρήκε τους «πράσινους» να μπαίνουν μπροστά στο σκορ με τον Γιάγκουσιτς και να έχουν την απόλυτη υπεροχή. Η αδυναμία στα μαρκαρίσματα, όμως, έφερε την ισοφάριση του Ρούσεφ. Και στη συνέχεια το ματς… στρώθηκε στο ρυθμό των Βούλγαρων.

Ειδικά στο δεύτερο μέρος το «τριφύλλι» έδειξε προβληματικό στο να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Αντίθετα, αγχωνόταν στις αντεπιθέσεις των Βούλγαρων, οι οποίοι είχαν και δοκάρι.

Πλέον, το ευρωπαϊκό μέλλον του Παναθηναϊκού θα κριθεί στη Σόφια την Τρίτη 11/8, στην καθοριστική ρεβάνς. Εκεί, πλέον, η ομάδα του Νίστρουπ ψάχνει νίκη-πρόκριση. Την οποία για να πετύχει, πρέπει να αλλάξει αρκετά στο παιχνίδι της και κυρίως τη δημιουργική φλυαρία.

Στο παιχνίδι της ερχόμενης εβδομάδας, οι «πράσινοι» θα παίξουν χωρίς δεξί μπακ. Ο Καλάμπρια είναι τραυματίας, ενώ ο Τσάπρας συμπλήρωσε κάρτες και θα μείνει στην Αθήνα.

Το ματς

Η αναμέτρηση από το πρώτο λεπτό βρήκε τον Παναθηναϊκό στην επίθεση και τους Βούλγαρους στην περιοχή τους. Στο 3’ ο Ραστόντερ έκανε ωραία κίνηση εντός περιοχής, κλείστηκε στα πλάγια από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γύρισε με τον Τσιριβέγια να σουτάρει και την μπάλα να κοντράρει και να απομακρύνεται.

Ο Καμαρά στο 18’ έκανε εξαιρετική μπαλιά στον Ραστόντερ που δεν κατέβασε σωστά ενώ ήταν απέναντι στην αντίπαλη εστία!

Ένα λεπτό μετά, οι Βούλγαροι είχαν την πρώτη δική τους καλή στιγμή, με τον Μάγερ να βρίσκει χώρο και να σουτάρει δίπλα απ’ το κάθετο δοκάρι του Πένια.

Το ατόφιο ταλέντο του Παναθηναϊκού, ήταν αυτό που έφερε το γκολ στο 21’. Ο Αντίνο από αριστερά είδε την κίνηση του Γιάγκουσιτς σε ρόλο κρυφού φορ, έκανε υπέροχη σέντρα και ο Κροάτης «ζύγισε» την κεφαλιά του για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Ο Γιάγκουσιτς δοκίμασε να απειλήσει με τακουνάκι στο 25’ μετά από γύρισμα του Πελίστρι, με την μπάλα να κοντράρει και να απομακρύνεται. Ένα λεπτό μετά, ο Ντε Φράι έπαιξε το 1-2 με τον Γιάγκουσιτς, ο Ολλανδός σούταρε, με τον Μαρίνοφ να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Η ΤΣΣΚΑ για ένα τρίλεπτο πίεσε με συνεχόμενες στατικές φάσεις και τελικά ο Παναθηναϊκός το «πλήρωσε». Στο 31’ ο Μασιέλ έκανε ωραία κίνηση δεξιά, γύρισε την μπάλα εντός περιοχής, ο Ρούσεφ μόνος του δεν δυσκολεύτηκε να σημαδέψει και να σκοράρει για το 1-1.

Με τον Παναθηναϊκό «μουδιασμένο», ο Μασιέλ στο 39’ βρήκε χώρο και σούταρε, χωρίς να βρει στόχο. Πέντε λεπτά μετά, ο Τσάπρας πρόλαβε την μπάλα και σέντραρε ωραία, με τον Μεδίνα να διώχνει σε κόρνερ προ του Αντίνο στο δεύτερο δοκάρι.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 46’. Ο Τσιριβέγια έκλεψε και βρήκε με τη μία εντός περιοχής τον Ραστόντερ, αυτός γύρισε και προσπάθησε να τελειώσει γρήγορα τη φάση, με τον Μαρίνοφ να μπλοκάρει το αδύναμο πλασέ.

Στο 51’ ο Αντίνο μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε στο έδαφος, με τον διαιτητή να μην δίνει κάτι στο μαρκάρισμα του Μεδίνα.

Η χαλαρότητα στο μαρκάρισμα παραλίγο να στοιχίσει στο 58’, όταν ο Ρούσεφ έφυγε στην κόντρα και μπήκε ανενόχλητος στην περιοχή απέναντι στον Πένια, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να αποκρούει εντυπωσιακά.

Ο Ραστόντερ εντός περιοχής γύρισε στο 71ο λεπτό και σούταρε, η μπάλα κόντραρε, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Μαρίνοφ που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Ο Γιάγκουσιτς εντός περιοχής μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε αμέσως ωραίο γύρισμα, αλλά οι αμυντικοί απομάκρυναν πριν προλάβει κάποιος «πράσινος» να σπρώξει την μπάλα προς την εστία. Στο 81’ οι Βούλγαροι «απάντησαν» με σουτ του Ντιαλό που έδιωξε σε κόρνερ ο Πένια.

Η ΤΣΣΚΑ έφτασε κοντά στο γκολ στο 82’, με τον Γκάσεβιτς να κάνει το δυνατό σουτ, ο Πένια βρήκε την μπάλα, στη συνέχεια κατέληξε στο δοκάρι και πέρασε εκτός.

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα, ο Τσέριν πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα αρκετά άουτ. Αυτή ήταν η τελευταία φάση στο ματς που ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 1-1.

Διαιτητής: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

Κίτρινες: 69’ Τσάπρας - 50’ Κουέγιαρ

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (85’ Κάτρης), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (67’ Τσέριν), Τσιριβέγια, Πελίστρι (60’ Ταμπόρδα), Γιάγκουσιτς (85’ Κοντούρης), Αντίνο (67’ Ζαρουρί), Ραστόντερ.

ΤΣΚΑ 1948 (Αλεξάνταρ Αλεξάντροβ): Μαρίνοβ, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (74’ Φράνκο), Ζεμζέμι, Ρούσεβ, Μάγερ, Α. Ίλιεβ (67’ Ντιαλό).