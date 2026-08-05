Conference League: «Διπλό» πρόκρισης για τον Απόλλων Λεμεσού
Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Conference League (05/08).
Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αναμετρήσεις για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Απόλλων Λεμεσού πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη Νορβηγία, φεύγοντας με το 1-0 από την έδρα της Μπραν. Το συγκεκριμένο ζευγάρι ενδιαφέρει έντονα και τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς και το πρόγραμμα:
Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
Άουντα (Λετονία)-Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) 1-0
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
- Μπραν (Νορβηγία)-Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 0-1
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία) 1-1
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026
- Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)-Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 18:00
- Ελσίνκι (Φινλανδία)-Μάδεργουελ (Σκωτία) 19:00
- Γιάμπλονετς (Τσεχία)-RFS (Λετονία) 19:00
- Νόα (Αρμενία)-Σιόν (Ελβετία) 19:00
- Πάιντε (Εσθονία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 19:00
- Κλουζ (Ρουμανία)-Τρόμσο (Νορβηγία) 19:30
- Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 20:00
- Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 20:00
- Γκέτεμποργκ (Σουηδία)-Γάνδη (Βέλγιο) 20:00
- Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα)-Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 20:00
- Ράκοβ (Πολωνία)-Χάμαρμπι (Σουηδία) 20:00
- Ρίγα FC (Λετονία)-Γκιόρ (Ουγγαρία) 20:00
- Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 20:00
- Ζάλγκιρις (Λιθουανία)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 20:00
- Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 20:30
- Άγιαξ (Ολλανδία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 21:00
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΓΚΣ Κατοβίτσε (Πολωνία) 21:00
- Τβέντε (Ολλανδία)-Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία) 21:00
- Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία)-ML Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) 21:30
- Μπράγκα (Πορτογαλία)-Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 21:30
- Λουγκάνο (Ελβετία)-ΝΣΊ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) 21:30
- Βαλούρ (Ισλανδία)-Νόρντζελαντ (Δανία) 21:30
- Μποέμιανς (Ιρλανδία)-Μίντιλαντ (Δανία) 21:45
- Ριέκα (Κροατία)-Ίλβες (Φινλανδία) 21:45
- Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Σκεντίγια (Σκόπια) 22:00
- Παρτιζάν (Σερβία)-Τομπόλ (Καζακστάν) 22:00
- Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Ντρίτα (Κόσοβο) 22:00