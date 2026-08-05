Conference League: «Διπλό» πρόκρισης για τον Απόλλων Λεμεσού

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αναμετρήσεις για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Απόλλων Λεμεσού πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη Νορβηγία, φεύγοντας με το 1-0 από την έδρα της Μπραν. Το συγκεκριμένο ζευγάρι ενδιαφέρει έντονα και τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς και το πρόγραμμα:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Άουντα (Λετονία)-Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) 1-0

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Μπραν (Νορβηγία)-Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 0-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία) 1-1

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026