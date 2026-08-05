Απόφαση-έκπληξη από NBAer με 12 πόντους μέσο όρο - Στην Αυστραλία ο Κόουλ Άντονι

Σε μια απόφαση που λίγοι περίμεναν, ο Κόουλ Άντονι αποχωρεί από το NBA, όχι όμως για την EuroLeague, αλλά για την Αυστραλία.

Ο 26χρονος γκαρντ φτάνει στη Μελβούρνη έχοντας αγωνιστεί σε 367 παιχνίδια του NBA και με μέσο όρο 12,0 πόντων, 4,1 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ στην καριέρα του.

Τη σεζόν 2025/26 έπαιξε σε 35 ματς με τους Μπακς έχοντας 6,7 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ ανά αγώνα.

Είχε επιλεγεί από τους Μάτζικ στο νούμερο 15 του ντραφτ του NBA το 2020, ενώ στη νέα του ομάδα θα σμίξει με τον άλλοτε συμπαίκτη του στο Ορλάντο, τον Αυστραλό Τζο Ινγκλς.