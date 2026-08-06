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Λιβάι Γκαρσία: «Είμαι ενθουσιασμένος, με έπεισε η φιλοδοξία και το πλάνο»

Το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωσή του απ’ το «τριφύλλι». 

Λιβάι Γκαρσία: «Είμαι ενθουσιασμένος, με έπεισε η φιλοδοξία και το πλάνο»
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Ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και παρακολούθησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην κρίσιμη ρεβάνς είναι πολύ πιθανό να είναι στην αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι.

Ο επιθετικός από το Τρινιντάντ έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωσή του απ’ τον Παναθηναϊκό, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Με έπεισε η φιλοδοξία και το πλάνο του κλαμπ. Είμαι ενθουσιασμένος και δεν μπορώ να περιμένω να αρχίσουμε. Ελπίζω να πετύχουμε όσα θέλουμε».

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