· Παναθηναϊκός · ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948

Δείτε την ημέρα και την ώρα της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια.

Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Σόφια θα κριθεί η πρόκριση για τα playoffs του Conference League με τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται ισόπαλος με 1-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Οι δύο ομάδες άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς, με τον επαναληπτικό αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τρίτη (11/08) στις 20:30 στο «Vasil Levski National Sports Academy».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παρών στο ΟΑΚΑ για το ματς του Παναθηναϊκού ο Λιβάι Γκαρσία - Τετ-α-τετ με τον Γιάννη Αλαφούζο (pic)

COMMENTS
LATEST NEWS
00:13 CONFERENCE LEAGUE

Πένια: «Να τα δώσουμε όλα για τη νίκη στη ρεβάνς, έχουμε πέντε ημέρες να προετοιμαστούμε»

00:03 EUROPA LEAGUE

Europa League: Δύσκολη νίκη της Φερεντσβάρος επί της Γκόρνικ Ζάμπρζε του Τσιριγώτη - Τα αποτελέσματα

00:01 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Πρέπει παρά την πίεση, να πάρουμε την πρόκριση»

23:56 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Βήμα πρόκρισης για Άαρχους και Φενέρμπαχτσε - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

23:51 CONFERENCE LEAGUE

Γιάγκουσιτς: «Πρέπει να βελτιωθούμε, έχουμε πέντε μέρες μπροστά μας»

23:49 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Έχασε ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ, «διπλό» πρόκρισης για τον Απόλλων Λεμεσού

23:43 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Δείτε τα highlights της ισοπαλίας των «πράσινων»

23:23 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948

23:23 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: «Βραχυκύκλωσε» και τώρα όλα για όλα στη Βουλγαρία

23:14 NBA

Απόφαση-έκπληξη από NBAer με 12 πόντους μέσο όρο - Στην Αυστραλία ο Κόουλ Άντονι

22:58 CONFERENCE LEAGUE

Παρών στο ΟΑΚΑ για το ματς του Παναθηναϊκού ο Λιβάι Γκαρσία - Τετ-α-τετ με τον Γιάννη Αλαφούζο (pic)

22:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκότωσε ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας