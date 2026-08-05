Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948

Στη Σόφια θα κριθεί η πρόκριση για τα playoffs του Conference League με τον Παναθηναϊκό να αναδεικνύεται ισόπαλος με 1-1 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Οι δύο ομάδες άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς, με τον επαναληπτικό αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τρίτη (11/08) στις 20:30 στο «Vasil Levski National Sports Academy».

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