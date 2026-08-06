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Νίστρουπ: «Πρέπει παρά την πίεση, να πάρουμε την πρόκριση»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρος αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει στη ρεβάνς. 

Νίστρουπ: «Πρέπει παρά την πίεση, να πάρουμε την πρόκριση»
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Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι καλύτερος σε κάθε τομέα του παιχνιδιού και να πάρει την πρόκριση. Έτσι περιέγραψε αυτό που περιμένει στη ρεβάνς, ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός μίλησε και για την αδυναμία ανάκτησης της μπάλας.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι: «Ηταν ένα ανοικτό παιχνίδι, στο οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα να την ανακτήσουμε άμεσα και υπήρχε μεγάλη πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να την ανακτήσουμε και παίξαμε πολύ ανοικτά. Πλέον, πρέπει να πάμε στη Βουλγαρία και να πάρουμε την πρόκριση».

Για το τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός ενόψει ρεβάνς: «Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες, να πιέσουμε ψηλά, να έχουμε περισσότερη κατοχή και να φροντίσουμε την άμυνά μας. Να προσπαθήσουμε να αποσοβήσουμε τις δυσμενείς καταστάσεις και παρά την πίεση που υπάρχει, να φτάσουμε στην πρόκριση».

Δείτε τις δηλώσεις του Δανού τεχνικού στη συνέντευξη Τύπου:

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