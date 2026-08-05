Champions League: Βήμα πρόκρισης για Άαρχους και Φενέρμπαχτσε - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση του Champions League βρίσκεται η Φενερμπαχτσέ μετά την επιβλητική εντός έδρας νίκη της, ενώ σημαντικό βήμα πρόκρισης έκανε και η Άαρχους απέναντι στη Σαμπάχ.

Οι Τούρκοι πήραν «καθαρή» νίκη με 2-0 κόντρα στη Στούρμ Γκρατς στο «Σουκρού Σαράτζογλου», ενώ από την άλλη, η Πρωταθλήτρια Δανίας Άαρχους έκαμψε την αντίσταση των Αζέρων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 1-2

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-0

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 5-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 0-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-3

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 2-1

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 2-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0