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Champions League: Βήμα πρόκρισης για Άαρχους και Φενέρμπαχτσε - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Champions League για τον Γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Champions League: Βήμα πρόκρισης για Άαρχους και Φενέρμπαχτσε - Τα αποτελέσματα της βραδιάς
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Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση του Champions League βρίσκεται η Φενερμπαχτσέ μετά την επιβλητική εντός έδρας νίκη της, ενώ σημαντικό βήμα πρόκρισης έκανε και η Άαρχους απέναντι στη Σαμπάχ.

Οι Τούρκοι πήραν «καθαρή» νίκη με 2-0 κόντρα στη Στούρμ Γκρατς στο «Σουκρού Σαράτζογλου», ενώ από την άλλη, η Πρωταθλήτρια Δανίας Άαρχους έκαμψε την αντίσταση των Αζέρων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

  • Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1
  • Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 1-2
  • Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-0
  • Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-0
  • Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 5-0
  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 0-0
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-3
  • Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 2-1

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 2-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0

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