Champions League: Βήμα πρόκρισης για Άαρχους και Φενέρμπαχτσε - Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Champions League για τον Γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση του Champions League βρίσκεται η Φενερμπαχτσέ μετά την επιβλητική εντός έδρας νίκη της, ενώ σημαντικό βήμα πρόκρισης έκανε και η Άαρχους απέναντι στη Σαμπάχ.
Οι Τούρκοι πήραν «καθαρή» νίκη με 2-0 κόντρα στη Στούρμ Γκρατς στο «Σουκρού Σαράτζογλου», ενώ από την άλλη, η Πρωταθλήτρια Δανίας Άαρχους έκαμψε την αντίσταση των Αζέρων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League:
Τρίτη 4 Αυγούστου 2026
- Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1
- Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 1-2
- Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-0
- Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-0
- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 5-0
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 0-0
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-3
- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 2-1
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 2-1
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 2-0