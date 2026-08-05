· Μακάμπι Τελ Αβίβ

«Τσεκάρει» Κίτον Γουάλας η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Την περίπτωση του NBAερ Κίτον Γουάλας παρακολουθεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλοντας να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή.

«Τσεκάρει» Κίτον Γουάλας η Μακάμπι Τελ Αβίβ
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Το βήμα για την Ευρώπη αναμένεται να κάνει ο Κίτον Γουάλας, με τον μέχρι πρότινος παίκτη των Ατλάντα Χοκς να μην έχει βρει αυτό που ψάχνει στη φετινή free agency του NBA.

Ο Αμερικανός γκαρντ συγκεντρώνει τα βλέμματα αρκετών συλλόγων της EuroLeague, έχοντας συνδεθεί κατά το παρελθόν με αρκετές ομάδες, ανάμεσά τους και ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με το λιθουανικό «BasketNews» η Μακάμπι Τελ Αβίβ βολιδοσκοπεί την περίπτωση του 27χρονου και αυτή τη στιγμή φαντάζει το φαβορί για να τον αποκτήσει στο ενδεχόμενο που ο ίδιος κλείσει οριστικά την πόρτα του «μαγικού κόσμου».

Η πιθανή μεταγραφή του Γουάλας, συνδέεται με την επικείμενη φυγή του Λόνι Γουόκερ από την «ομάδα του λαού», με τον Όντεντ Κάτας να ψάχνει τον αντικαταστάτη του κορυφαίου παίκτη στο ρόστερ.

Στις δύο σεζόν που αγωνίζεται στο NBA, ο Κίτον Γουάλας έχει καταγράψει συνολικά 84 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, έχοντας κατά μέσο όρο 4.2 πόντους, 2.1 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ ανά αγώνα.

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